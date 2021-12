Tvrdík jednal s exšéfem Realu, Číňané odmítli. Kdo byl TOP zájemce o Slavii?

Jedni Američani už vstup na českou fotbalovou scénu zvažují, řeč je o skupině investora a podnikatele Roberta Plateka, jehož zámořský kapitál mohl, nebo může posílit finanční stabilitu Viktorie Plzeň.

A další „americké“ peníze málem skončily ve slávistické kase. V řádu minulých několika týdnů měli čínští majitelé z holdingu CITIC Europe obdržet nabídku od etablované zámořské investiční skupiny Blackstone, která se ve fotbalovém prostředí už pohybuje a zvažuje vstupy do dalších klubů. Mimo jiné právě do Slavie.

Nepřímo patří do jejího současného portfolia například portugalský Estoril, španělský Alcorcon a nizozemský klub ADO den Haag přes společnost Globalon. Tu reprezentuje Ivan Bravo, bývalý výkonný ředitel Realu Madrid, který měl v klubu na starosti strategické iniciativy. Právě s ním se měl setkat i Jaroslav Tvrdík.

Ovšem odpověď společnosti CITIC měla být odmítavá, „Sešívaní“ tudíž aktuálně neřeší změnu vlastnické struktury ani obsazení nejvyššího správního orgánu klubu, tedy představenstva. Jeho předsedou nadále zůstává Jaroslav Tvrdík, místopředsedou Tomáš Syrovátka a členy Tomáš Buzek, Daniel Konrád, jenž je taky finančním ředitelem, a Jiří Bílek, současně šéf sportovního úseku červenobílých.

Americká společnost měla v nedávné době Slavii nabídnout finanční vstup při převzetí poloviny akcií. Zároveň měl CITIC trvat na ponechání současné struktury managementu, což zájemce kvitoval.

Mezitím podle informací deníku Sport CITIC znovu doplnil klubovou kasu o stamilionovou finanční injekci a stahovat se teď nehodlá. Alespoň prozatím, roli může hrát i politická situace v Česku.

Když totiž Slavií zmítal poslední silný otřes, tedy pád předchozích vlastníků CEFC, měl se i Hrad okolo prezidenta Miloše Zemana zasadit o převod akcií na státní firmu CITIC. To fungování úřadujícího tuzemského mistra zachránilo a umožnilo mu dál rozvíjet vlastní aktivity. Dávno je přitom jasné, že druhé, tedy ze zákona poslední funkční období Zemanovi končí za zhruba patnáct měsíců – pak se teoreticky může měnit i obchodní a ekonomická strategie čínských investorů na území Česka.

Ostatně pozvolný ústup, alespoň v oblasti fotbalu, Čína uskutečňuje už posledních několik let. Britská média v minulosti informovala o obrovských dluzích, které jednotlivé kluby nahromadily kvůli nesplaceným závazkům vůči hráčům. Majitelé se dostávali do pastí…

Na to reagoval i čínský svaz vyjádřením, že s okamžitou platností hodlá zastavit „bezhlavé a nesmyslné nákupy drahých hvězd“. Investice přitom nařídil směřovat především do mládeže, a přijal pravidla o maximálním počtu cizinců nebo takzvanou stoprocentní daň. To v praxi mimo jiné znamená, že částku vyplacenou za jeden přestup musí klub ve stejné výši odvést i do státní kasy.

Kluby zároveň musely na rozkaz čínského fotbalového svazu vyjmout ze svých názvů sponzory a partnery, což u dotčených společností vyvolalo zlostné reakce a započal právě částečný ústup z fotbalového prostředí, který se později přenesl i do Evropy.

Ve finančních problémech se přímo ocitlo celkem třináct čínských klubů. Například Ťiang-su už na začátku letošního roku ohlásil ukončení činnosti kvůli neochotě investiční skupiny Suning dál klub podporovat. Trable mají i úspěšný Kuan-čou Evergrande, nebo Beijing Kuo-an, partnerský klub Slavie.

Českého mistra se ale tyto okolnosti alespoň prozatím nijak nedotýkají.

PŘEDSTAVENSTVO SLAVIE předseda Jaroslav Tvrdík místopředseda Tomáš Syrovátka členové Tomáš Buzek

Daniel Konrád (finanční ředitel)

Jiří Bílek (sportovní ředitel)

VLASTNICKÁ STRUKTURA SLAVIE CITIC Europe Holdings 99,98% drobní akcionáři 0,02%

