iSport podcast: Prodej Slavie? Stopa vede jinam než do Kataru

Dramatické změny v Edenu, anebo vše při starém? V úterý se objevila zpráva, že už za pár měsíců by mohl do Slavie vstoupit nový investor a odejít dosavadní šéf Jaroslav Tvrdík. Informace deníku Sport se ale v tomto směru rozcházejí. Kdo reálně měl a má zájem o klub, a jak na něj zareagovali současní čínští majitelé? Jak by mohl akcionář CITIC jednat dál, jaký je jeho současný vztah ke klubu a na čem závisí i do budoucna?