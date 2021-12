Liga očima fanoušků: Slovácko nejsou ořezávátka a past na Csaplára

Základní část FORTUNA:LIGY má za sebou sedmnácté kolo. Slávisty po výhře v Olomouci naštvala slova trenéra Josefa Csaplára a zaujala zpráva o možném prodeji klubu. Sparta se těší ze tří bodů, ale určitě ne z předvedené hry. Plzeň i při výhře poznala, že se Slováckem to nikdo nebude mít jednoduché. Baník zjistil, jak je důležité míti Azeveda. A Bohemians? Ti skousávají prohru proti soupeři, co dohrával v devíti... Podívejte se, jak uplynulé kolo zhodnotili fanoušci.

SLAVIA PRAHA Birhanzlova mast, na Csaplára past! Další týden za námi a mílovými kroky se nám blíží rozuzlení postupu do jarní fáze pohárové Evropy a bohužel i zimní přestávka. Po výhře v Olomouci se klasicky řeší, zda ruka byla, či ne. K fotbalu tyhle nejasnosti prostě patří. Proto je fotbal tak krásný. Do toho vstoupil se svým názorem na Slavii i Josef Csaplár. Tvrdí, že nás tlačí rozhodčí. To, že takové plácání je úplně mimo, je snad jasné každému. Jen přemýšlím, co si tím chtěl dokázat. Spíš asi jen splnit další příspěvek do svého blogu. Rozhodně lepší příspěvek českému fotbalu je jeho past. Zajímavější ale byla informace o prodeji klubu z rukou CITIC někomu dalšímu. Což bylo následně vyvráceno. Přemýšlím, že kdyby se to stalo, zda bych to uvítal, nebo ne. Zažíváme velmi úspěšné období a jakákoli změna by se mohla velmi negativně projevit. Nebo taky ne. Takový je fotbal. Tam není nikdy nic jisté a vše stojí mnohdy i na zdánlivě banálních maličkostech. Proto nemá smysl nějak zásadně takové věci řešit a radši se upněme na čtvrteční zápas o postup do jara Konferenční ligy. DAVID OCETNÍK. 43 let, AREA 114

SPARTA PRAHA Vítězství, které se do historie určitě nezapíše… Ano, přiznejme si, tři body těší, ale duši sparťanskou nezahřejí. Ukoptěná výhra, i vzpomínka na ni zmizí s těžbou v OKD. Je deprimující opakovat, že jsme do 15. minuty měli neplodnou převahu, která vyústila… Vlastně nevyústila v nic. DMK ve stoje, protože nedostal přihrávku do běhu, motal nohama, jako by chtěl s blížícími se svátky uplést vánočku. Lze namítnout, že trefil břevno, ale to je honosné označení nepovedeného centru. Ve 25. minutě první velká šance Karviné. Druhé naše břevno, zase nic. Rozhodčí Berka ukázal nerozhodnost, která eskalovala poté, kdy pozdě potrestaný faul LK37 pokračoval kosou na Hancka od Šindeláře. Karabec v prvním poločase neviditelný, proč? Na začátku druhé půle opět velká šance Karviné. Náš trenér porušil svůj zvyk střídat nejdříve po 60. minutě a Pulkraba poslal na hřiště již v 51. minutě – věc nevídaná! Pulkrab se odvděčil tak, jak umí jen on – brankou. Panákova tyč a Haraslínův gól na 2:0 zdály se býti tečkou. Ovšem chyba lávky! Rychlé snížení a sevřené půlky až do konce. Máme to zapotřebí?! MILOŠ KOLÁŘ. 70 LET, FOTBALOVÝ důchodce

VIKTORIA PLZEŇ Se Slováckem to bude mít těžké každý Tak už je to tady. Nejen šlágry s pražskými „S" táhnou, i zápas se Slováckem se dá počítat za jeden z vrcholů podzimu. Jen škoda, že rozhodnutí naší vlády tě nutí sedět doma na prdeli a nevyrazit na vzduch za pořádným fotbalem. Jinak to byl opravdu pěkný zápas. Chlapci ze Slovácka nejsou žádná ořezávátka a na hřišti jich bylo všude plno. A protože jsme nezůstávali pozadu, bylo se opravdu na co dívat. Od první minuty jsme sice vedli, ale bylo se čemu bránit. Domácí asi minule v Českých Budějovicích někoho urazili, protože štěstí se k nim opravdu obrátilo zády. A ani jsem se jim nedivil, že se za ty neuznané branky tak vztekali. Já bych asi taky viděl rudě. Jo jo, vyhráli jsme a to je důležité. S tímhle soupeřem to bude mít každý těžké, hráli fakt dobře. Pomohl nám pavouk Staněk v bráně a efektivní využití šancí. Doklepejme nějak ten zimní podzim, na jaře se může stát cokoliv. Čest královně Viktorce, celý COVID z Čech navždy pryč! A vláda ať už jde s ním! KOVI. 53 let, koordinátor distribuce

BANÍK OSTRAVA Azevedo prostě musí být v základu První poločas proti Budějovicím byl z naší strany vynikající. Na pravého beka se vrátil Gigli Ndefe a na levého Jirka Fleišman. Tihle dva borci jsou na svých postech pro Baník nepostradatelní. Z konstruktivní hry celé obrany těžil celý mančaft včetně Azeveda. Tento borec, který strávil téměř celou svou profi kariéru v Baníku, podle mě musí být v základu. Je málo hráčů jako on, kteří pod tlakem dokážou situaci vyřešit fotbalově. Navíc je výborný ve hře jeden na jednoho. Je otázkou, jestli měl ze základní sestavy vůbec kdy vypadnout. Druhá půle už byla slabší, což by mi zase až tak moc nevadilo. Spíše jsem se podivoval nad tím, jak se Klíma dostal několikrát do přečíslení, a často ho nikdo do šestnáctky nedoplňoval. Přitom v první půli jsme byli v soupeřově šestnáctce i v pěti hráčích. Výjimku představoval jen Kuzmův gól těsně před koncem. V každém případě jsem s nedělním výkonem spokojený. Hráli jsme tak, jako po příchodu trenéra Smetany. Už šest zápasů jsme neprohráli, chtělo by to zvítězit v Pardubicích a slušnou sérii prodloužit. David Liveč. 40 let, vedoucí prodeje