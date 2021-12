Plzni schází Bílkovo eso! Mosquera si odpočine, kdo ho může nahradit?

Do jeho hry lze velmi dobře napasovat směr, kterým Plzeň kormidluje trenér Michal Bílek. Jhon Mosquera se v sezoně vykopal mezi klíčové hráče. Agresivní, nepříjemné, navíc produktivní bijce, co koušou do každého soupeře. Rozjeté křídlo z Kolumbie ale v dnešním šlágru FORTUNA:LIGY proti Liberci (18.00) kvůli čtyřem žlutým nenastoupí. „Škoda to je,“ povzdechl si před utkáním asistent Viktorie Pavel Horváth.