Svědík po ztrátě: Pokud to tak půjde dál, budeme mít problémy s každým

Pod kšiltovkou se mračil a v jeho očích se odráželo zklamání. „Nebylo to ono. Jedinou dobrou pasáž jsme měli paradoxně v oslabení,“ pravil slovácký kouč Martin Svědík po remíze 2:2 na hřišti Hradce Králové. Parta z Uherského Hradiště se na konci báječně rozjetého podzimu trápí: po porážkách v Českých Budějovicích a s Plzní má jen bod z partie s nováčkem. Zůstává sice čtvrtá, ale už jen o bod před Baníkem.

Proti Hradci jste to měli nadějně rozehrané a vedli jste, přesto máte jen bod. Proč?

„Odpověď je v naší defenzivě. V první půli jsme velmi dobře bránili a Hradec eliminovali, což se týkalo jeho standardních situací i rychlých brejků. Ovšem směrem do ofenzivy jsme se těžce rozjížděli – bylo to dané i tím, že soupeř byl na nás dobře připravený. Nemohli jsme se tam dostat, ztráceli jsme a byli jsme slabí v odražených míčích. To se ale po patnácti minutách změnilo.“

Výsledkem byl vedoucí gól Václava Jurečky, viďte?

„Vytvořili jsme si šance, tlak a dostali se do vedení. Ve druhé půli jsme ale nepochopitelně pustili Hradec do brejkových příležitostí, ze kterých vznikla například penalta. Naše defenzivní práce se mi vůbec nelíbila. Týká se to i zkušených hráčů: oba stopeři, záložník Havlík… Na prostředku hřiště jsme ztráceli míče a de facto jsme soupeři vytvářeli šance sami.“

Hradec otočil skóre a nebyli jste daleko od porážky. Máte radost, že jste i v oslabení dokázali vyrovnat?

„Když se soupeř po dvou penaltách dostal do vedení, cenil jsem si, že jsme na to ještě zareagovali a vytěžili bod. Ovšem vzhledem k našemu vedení jsme měli utkání dohrát a vyhrát. Jenže jsme byli v deseti, tak jsem rád aspoň za tu remízu.“

Jak jste viděl obě penaltové situace?

„První vyplynula z brejku a z toho, že jsme si to nepohlídali. Nechali jsme hráče odcentrovat a nezachytili jsme pohyb dalšího hráče. A druhá? Ještě jsem to neviděl na videu, ale říkali mi, že jako první fauloval Vlkanova. Náš hráč má roztrženou nohu, tak nevím. Doufám, že se po zápase neukáže, že ta penalta byla chyba. Ale spíš hledám chyby u nás, proč to vlastně vzniklo.“

Proč?

„Bylo toho víc. Chyba stoperů na půli hřiště, pak jsme se překřižovali a vyvrcholilo to faulem v šestnáctce. Sedm inkasovaných gólů ve třech zápasech už o něčem svědčí. Pokud to takhle půjde dál, budeme mít velké problémy s každým. Ne každému dáte tři nebo čtyři góly, ani na to nemáme mužstvo. Musíme vycházet z pevné defenzivy a zodpovědnosti, jenže oboje tam dneska nebylo.“

Jsou pro vás pozitivní aspoň dva góly vašeho nejlepšího střelce Jurečky?

„Vrátil nám to trochu za Plzeň, i když takové zápasy holt někdy přicházejí. Mám radost, že se dvakrát trefil, protože jsme uvažovali o tom, že by nehrál od začátku. Nakonec potvrdil, že je gólový hráč. Za jeho dvě branky jsem rád.“