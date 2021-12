Plechatý po prohře litoval: V podstatě jsme Plzni nabídli dvě šance

Čím to, že jste nezachytili prvních třicet minut zápasu, které zápas rozhodly?

„Myslím si, že do prvního gólu jsme nehráli zas tak špatně. Ale po něm jsme se potřebovali trochu oklepat a místo toho jsme inkasovali podruhé. V podstatě jsme domácím nabídli dvě šance a oni z toho dali dva góly. Ve druhé půli jsme se z toho trochu zvedli, řekli jsme si, že tady nemáme co ztratit a už to vypadalo úplně jinak.“

První gól Plzně padl po akci, která jí vyjde několikrát za sezonu. Mrzí to o to víc?

„Jo, byli jsme připravení na to, že hrají dlouhé balony za obranu, ale nechytili jsme se bohužel s hráčem.“

Neměli jste z Plzně přehnaný respekt?

„To si nemyslím. Plzeň doma prohrála naposledy právě s Libercem, chtěli jsme to potvrdit. Jeli jsme sem určitě vyhrát. První poločas nás mrzí. Musíme se z toho poučit a zvládnout domácí zápas s Budějovicemi.“

Podařilo se vám ve spolupráci s Matějem Chalušem uhlídat nejlepšího střelce ligy Jeana-Davida Beauguela. Jaké to s ním bylo?

„Plzeň si hodně pomáhá dlouhými balony do Beauguela, byli jsme to na připravení, v tom problém nebyl. Míče, které za nás prodlužoval, jsme docela dobře dobírali.“