Řezníkův paradox. Hraje rekordní sezonu, v Plzni mu končí smlouva

Šlo o secvičenou věc. A parádně provedenou. Čermák předal míč Kalvachovi. Plzeňský záložník mrkl doprava a načechral balon za obranu. Do volného prostoru v ideální čas nasprintoval Radim Řezník. Zpracoval míč a poslal jej za záda bezmocného Knoblocha. V sedmnácté minutě Plzeň vedla 1:0 a načala cestu za třemi body proti Liberci.

„Na takové přihrávky se z pohledu soupeře nedá nachystat. Kluci, co to u nás takhle kopají, mají geniální přihrávky. Když to době časujeme, je to půl gólu, dostaneme se do šance a je jen na nás, abychom to proměnili. Chceme to takhle hrát. Připravujeme se na to,“ okomentoval střelec gólu nádhernou akci.

Řezník se v 15 ligových zápasech prosadil už počtvrté, z pozice krajního obránce nasbíral sedm bodů. Před posledním kolem podzimu v Karviné z hlediska čísel prožívá nejúspěšnější sezonu – v 16 odehraných ročnících nastřílel tři góly pouze v mistrovské sezoně 14/15.

„Nebyl jsem nikdy takový střelec, teď mi to lepí,“ culil se Řezník po utkání. „Na podzim je hodně produktivní, má výbornou ofenzivu. Tentokrát zužitkoval krásný balon od Kalvacha. Jsem rád, že oba beci podporují defenzivu a mají čísla, Havel to taky zvládá dobře,“ chválil zkušeného beka Michal Bílek.

Přitom do trenérových plánů původně nepatřil. Majitel čtyř titulů s Viktorií se ocitl na vedlejší koleji. Na pravé straně obrany už za Adriana Guľy dostával přednost Milan Havel, Řezník na jaro odešel sbírat minuty na hostování do Mladé Boleslavi. To mu extra nevyšlo a zdálo se, že letní návrat do Viktorie nedopadne.

„Trošku to paradox je. Původně jsme mysleli, že se s námi už nezapojí, ale pak jsme se dostali kvůli zraněním do problému a vzali ho zpátky. Podzim mu vyšel, škoda jen zbytečného faulu na Slavii. Klobouk dolů, jak se do toho vrátil,“ ocenil Bílek.

Řezník se s koncem v Plzni odmítl smířit. Druhou šanci chytl a zatím ji drží pevně v rukách. Milan Havel se přesunul na levou stranu, rychlonohý bek se do základu vrátil i po třízápasovém trestu za vyloučení na Slavii. „Po devíti, deseti letech se nedochází nejjednodušeji. Hostování v Boleslavi bylo pro mě první, bylo to specifické. Ale pak se tady naskytla šance, vrátilo se mi to jsem rád, že jsem v Plzni zůstal a můžu týmu takhle pomáhat,“ pochvaloval si Řezník.

Po sezoně mu v Plzni skončí smlouva. Aktuálními výkony si říká o to, aby dlouholeté spojení se západočeským klubem trvalo dál. Pochopitelně záleží na spoustě dalších okolností – jaký majitel či investor do Plzně vstoupí, jak dopadne jarní ligový finiš. Bílkův soubor se zatím drží mezi elitní trojkou a zůstává ve hře o titul. Také díky Řezníkovým příspěvkům z pozice ofenzivního krajního obránce.

