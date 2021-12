SESTŘIH: Sparta - Bohemians 5:1. Debakl! Pulkrab nastřílel čistý hattrick

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16. Pulkrab, 41. Pulkrab, 42. Pulkrab, 44. Pavelka, 53. Hancko Hosté: 90+1. Květ Sestavy Domácí: Holec – Wiesner, Panák, Ladislav Krejčí ml. (59. Vitík), Hancko – Pavelka (71. F. Souček) – Pešek (59. Ladislav Krejčí st.), Dočkal (C), Hložek (71. Karabec), Haraslín – Pulkrab (81. Minčev). Hosté: P. Le Giang – M. Dostál (66. Fulnek), Vondra, Köstl, Nový – Hronek (46. Bartek), Jindřišek (C), Květ, J. Kovařík (46. V. Novák) – Chramosta (81. Necid), Puškáč (71. Koubek). Náhradníci Domácí: Vitík, Nita, Vindheim, Souček, Krejčí st., Minčev, Karabec Hosté: Bartek, Fulnek, Krch, Valeš, Necid, Novák, Koubek Karty Hosté: Köstl Rozhodčí Orel – Hájek, Kříž Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč Návštěva 1 000 diváků

Sparta šla do souboje s městským rivalem po čtvrteční domácí výhře 2:0 nad kodaňským Bröndby v Evropské lize a postupu do úvodního kola vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy. Trenér Letenských Vrba zařadil v ligovém zápase do základní sestavy poprvé od 7. listopadu kapitána Dočkala.

Domácí vstoupili do utkání velmi aktivně. Peškovu střelu zastavil brankář Le Giang, který si poté poradil s Haraslínovým pokusem, následná dorážka křídelního záložníka skončila nad. Sparťané neskórovali ani po akci slovenských reprezentantů, Hanckovu ránu po Haraslínově přihrávce zblokoval hostující kapitán Jindřišek.

Po čtvrt hodině hry se už domácí radovali. Hancko si naběhl na Wiesnerův centr na zadní tyč a předložil míč před branku na nikým nehlídaného Pulkraba. Poté pálil Wiesner nad břevno. Hosté se ocitli blízko srovnání v 31. minutě, Nový však po Köstlově centru hlavičkoval do břevna.

Závěrečná pětiminutovka první půle patřila Spartě. Nejprve Pulkrab z rychlého brejku prostřelil vyběhnutého Le Gianga a o 95 sekund později po další Hložkově přihrávce přízemní ranou dokonal první hattrick v ligové kariéře. Bývalý útočník Bohemians 1905, který skóroval ve třetím kole po sobě, rozšířil počet branek v této sezoně nejvyšší soutěže na sedm.

Za dalších zhruba 70 sekund Pavelka skákavou střelou z vápna k tyči nedal Le Giangovi šanci. Sparťanský záložník třetím gólem v probíhajícím ligovém ročníku stylově oslavil 150. start v nejvyšší soutěži.

Krátce po přestávce snížil Chramosta, kvůli ofsajdu však jeho trefa neplatila. V 53. minutě se z šestnáctky nemýlil Hancko a čtvrtou brankou v této ligové sezoně si dal dárek k pondělním 24. narozeninám. Třetí asistenci v utkání si připsal Hložek. "Klokani" mají s 42 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy. V úvodu nastavení zmírnil debakl hostů premiérovou trefou v ročníku nejvyšší soutěže Květ.

Sparta pod Vrbou doma v lize v 18 duelech ještě neprohrála a v 17 z nich zvítězila. V této sezoně nejvyšší soutěže tam získala 28 z celkových 42 bodů. Bohemians prohráli venku v lize pošesté za sebou a v posledních dvou duelech tam obdrželi 11 branek.

Hattricky za poločas

datum zápas střelec počet branek 12.12.2021 Sparta-Bohemians Matěj Pulkrab 3 29.5.2021 Sparta-Brno Adam Hložek 4 03.4.2021 Sparta-Teplice Ladislav Krejčí, II. 3 27.1.2021 Zlín-Slavia Jan Kuchta 3 20.10.2017 Jihlava-Bohemians Jevgenij Kabajev 3 21.2.2015 Liberec-Slavia Milan Škoda 3 17.4.2011 Jablonec-Č. Budějovice David Lafata 3 11.11.2007 Teplice-Č. Budějovice Pavel Verbíř 3 24.9.2006 Plzeň-Slavia Pavel Fořt 3 26.8.2006 Ostrava-Kladno David Střihavka 3 01.3.2004 Liberec-Zlín Libor Došek 3 08.5.1994 Drnovice-Č. Budějovice Bedřich Hamsa 3

Klíčové momenty utkání

Sparta - Bohemians: Krásná narážečka a parádní Květův gól! 5:1

Sparta - Bohemians: Vitík dostal míč až před Le Gianga, ale nezakončil do sítě

Sparta - Bohemians: Součkův efektní volej mířil doprostřed brány

Sparta - Bohemians: Karabec se uvolnil a vyhledal Dočkala, který pálil nad břevno

Sparta - Bohemians: Hložek skvěle utaženou ranou těsně netrefil bránu

Sparta - Bohemians: Hancko pumelicí k levé tyči dokonal bůra! 5:0

Sparta - Bohemians: Chramosta našel Nováka, který prostřelil Holce! Ale předcházel ofsajd

Sparta - Bohemians: Chramosta za obranou v tutovce nepřekonal Holce, už byl v ofsajdu

Sparta - Bohemians: Kanonáda! Pavelka koníčkem procpal míč za Le Gianga, 4:0

Sparta - Bohemians: Pulkrab zkompletoval hattrick! 3:0

Sparta - Bohemians: Snadný brejk domácích, Pulkrab s přehledem zvýšil na 2:0!

Sparta - Bohemians: Puškáč hledal Chramostu, před ním výborně zasáhl Panák

Sparta - Bohemians: Nový po Köstlově centru hlavičkoval do břevna!

Sparta - Bohemians: Pešek nachystal střelu Wiesnerovi, který pálil nad břevno

Sparta - Bohemians: Nového rána z hranice vápna zamířila nad bránu

Sparta - Bohemians: Hancko našel úplně volného Pulkraba, který doklepl do prázdné! 1:0

Sparta - Bohemians: Haraslín namazal Hanckovi, jeho ránu srazil Jndřišek mimo tři tyče

Sparta - Bohemians: Haraslín si parádně zpracoval a prověřil Le Gianga, pak zkusil obstřel nad

Sparta - Bohemians: Haraslín krásným obloučkem vyzval Peška do velké šance