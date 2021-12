Kyselý Jarolím: Slavii jsme vítězství darovali. Škoda končil nakopnutý

Odpovídá výsledek průběhu utkání?

„Víceméně jsme se porazili sami. První gól jsme dostali po standardce, kdy byl zrovna v tu chvíli mimo hru Marek Suchý. Mohli jsme balon odehrát, ale řešili jsme to příliš komplikovaně. Odrazilo se to k Bahovi, který zakončoval. Druhá branka padla po naší ne úplně vhodné rozehrávce. Vítězství jsme Slavii darovali, protože do první gólové situace neměla vyloženou střeleckou pozici. V defenzivě jsme jinak byli v pořádku. Byť mě mrzí, že po zisku balonu jsme měli spoustu přechodových ztrát. Některé akce jsme měli zakončovat pohotověji. Do druhé půlky jsme šli s tím, že chceme vstřelit kontaktní gól a něco s tím udělat. Mladý Mašek měl stoprocentní šanci, pak ještě něco málo, ale bohužel jsme z toho nic nevytěžili. Buď jsme střelu prováhali, nebo to blbě řešili.“

Cítíte, že jste dnes měli na body?

„Jak říkám, celkem slušně jsme bránili, ale bohužel jsme prohráli 2:0. Není nám to nic platné. Slavia měla v nohách zápas. Kalkukovali jsme s tím, že může být unavená. Udělala nějaké změny v sestavě, ale většina hráčů i přesto nastoupila.“

Skvělý výkon předvedl Alexander Bah, autor branky a jedné asistence. Byl to jeden z důvodů vaší porážky?

„Víme, že kvality má... Základem ale byly naše individuální chyby. Prvnímu gólu jsme měli zamezit, pak ta rozehrávka. Musíme si v těchto momentech počínat jinak.“

Na „domácí“ trávník se vrátili Marek Suchý a Milan Škoda. Mluvil jste s nimi před utkáním, aby nebyli přemotivovaní?

„Zvlášť jsme to neřešili. Jsou to zkušení hráči. Nebylo nutné jim to připomínat. Přemotivovanost? Nevím… Asi se ptáte na Marka. Některé souboje vypadaly, že to mohlo být písknuté i obráceně. Jednou to ale opravdu bylo na hraně červené karty, respektive druhé žluté. Člověk to však vidí z dálky. Musím se na to ještě podívat.“

Škodu jste střídal relativně brzo, už v pětapadesáté minutě. Nechyběl vám v závěru?

„Měl nakopnutý nárt. Nechtěli jsme riskovat, aby se to ještě víc stupňovalo. Čeká nás ještě jedno utkání. Chceme, aby byl zdravý.“