„Avatar“ Bah: Mohli jsme hrát líp. Musíme sbírat i nepěkné body

Trenér Jindřich Trpišovský o něm po zápase prohlásil, že je „avatar“. Alexander Bah předvedl proti Mladé Boleslavi fantastický běžecký výkon. V nastaveném čase, kdy už hromada hráčů se sotva držela na nohou, dánský expres vyrazil sprintem do brejku, po ztrátě míče podnikl další padesátimetrový bazén zpět. Jakoby se vrátil Vladimír Coufal. A mimochodem, vstřelil gól a na druhý luxusně nahrál Stanciovi.

Berete výhru 2:0?

„Z výsledku jsem velmi šťastný. Ale mohli jsme hrát lépe. Boleslav hrála také velmi dobře, dokázala nás dostat pod tlak. Se třemi body jsem ale spokojený.“

Ze zápasu odcházíte s bilancí 1+1. Byl to váš zápas?

„Gól a přihrávka byla dobrá, ale pro mě také platí, že jsem dnes mohl zahrát líp. Stejně jako celý tým. Ale sezona je dlouhá, musíme sbírat i „nepěkné“ body. Jsem šťastný za výsledek, za gól a asistenci a taky za čisté konto.“

Co řeknete o první gólové situaci?

„Nico zahrál dobrý volný přímý kop. Jen jsem běžel, pak se balon objevil na mé noze a já to se štěstím proměnil.“

Víte, že všech šest branek v české lize jste vstřelil v Edenu?

„Doufám, že se mi podaří skórovat i venku. Ovšem doma je to také skvělé, nemám s tím problém.“

Obří podíl jste měl i na druhé brance. Nejprve jste vystihl rozehrávku soupeře, pak našel Stancia. Věděl jste o něm?

„Ano, viděl jsem ho. A myslím, že na levé straně nabíhal Kuchta. Cítil jsem, že Nico je volný a on to krásně trefil.“

Do Edenu dorazil bývalý slávistický kapitán Milan Škoda, klubová ikona. Věděl jste, o koho jde?

„Vím, že to byl velký hráč, viděl jsem spoustu fotek s jeho obličejem, tu venkovní na stadionu taky. Osobně jsme se nikdy nesetkali. Přesto moc dobře vím, že to je velká legenda Slavie.“

V posledním týdnu hrajete pohár se Zlínem, ligový podzim zakončíte zápasem na Baníku.

„V každém zápase musíme vyhrát. Vždyť hrajeme za Slavii. Je mi jedno, jestli do konce zbývají dvě utkání nebo pět. Musíme jich vyhrát co nejvíc a věřím, že to zvládneme.“