Co ukázala Slavia: Avatar, klidná síla a zamračený host Jarolím

Pro sedmé vítězství v řadě si Slavia došla v klidu. Mladou Boleslav porazila 2:0. Hrála vyspěle, po většinu zápasu koncentrovaně. Na obou gólových akcích měl zásadní podíl Alexander „avatar“ Bah. Další nulu v řadě vychytal Aleš Mandous, který útočí na rekordní zápisy české samostatné ligy. A hostující trenér Karel Jarolím? Ten se mračil…

Slavia má v kádru Avatara Do utkání nevstoupil zrovna skvěle. Sice byl aktivní, ale zkazil pár nikterak složitých centrů. Pak se ale Alexander Bah rozehrál k obdivuhodnému výkonu. Slavii uklidnil gólem ze standardní situace, pár minut poté přečetl rozehrávku Mladé Boleslavi a druhou trefu lahůdkově nachystal kapitánu Stanciovi. V nastaveném čase, kdy už hromada hráčů se sotva držela na nohou, dánský expres vyrazil sprintem do brejku, po ztrátě míče podnikl další padesátimetrový bazén zpět. Jakoby se vrátil Vladimír Coufal. „Vláďa byl Robocop, ze železa. Takový Alex úplně není. Spíš je to Avatar. Z jeho výkonu jsem nadšený,“ neskrýval spokojenost trenér Jindřich Trpišovský. Slavia - Mladá Boleslav: Stanciův centr propadl až k Bahovi, 1:0 z první šance!

Mandous bere útokem rekordy Zápas od zápasu si upevňuje pozici prvního gólmana Slavie. Proti Mladé Boleslavi si musel sedmou nulu náležitě odpracovat. V druhém poločase skvěle zničil tutovou možnost Lukáši Maškovi, pak se vytáhl i proti vydařené ráně Michala Hlavatého. V součtu to znamená, že devětadvacetiletý gólman nepustil za svá záda gól už 678 minut. Konkrétně od 42. minuty v derby na Spartě, kdy ho překonal Lukáš Haraslín. Pak na dvě ligová kola, s Libercem a v Českých Budějovicích pustil do kasy kolegu Ondřeje Koláře, takže Mandousovi se zhruba na necelé tři týdny zmrazil počet minut bez gólu na osmačtyřiceti. Od vyhrané dohrávky se Sigmou Olomouc přidává a přidává, po Mladé Boleslavi už je to sedmý celý zápas v řadě. Tím se v historické tabulce samostatné české ligy dostává na šesté místo, lepší byl jen dvakrát Jaromír Blažek, pak Marek Čech, kolega Ondřej Kolář, který před dvěma lety pokukoval i po absolutním rekordu. Ten drží Petr Čech už více než dvacet let, v bráně Sparty tehdy nepustil gól 903 minut. Slavia - Mladá Boleslav: Madsen přišel o míč, Mašek v tutovce neprostřelil Mandouse!

Klidná červenobílá síla Ve čtvrtek Slavia sehrála fyzicky i emočně extrémně náročný zápas v Berlíně proti Unionu. O zhruba čtyřiašedesát hodin později nastoupila v lize s Mladou Boleslaví. Byť nepředvedla výkon, který by bral dech, od začátku měla vývoj pod kontrolou. O poločase vedla 2:0, soupeři nedovolila jedinou střelu na branku. Po pauze sice nebyla precizní v defenzivě, i tak zápas v klidu dokormidlovala do přístavu. V klidu. Bez paniky. „Moc si toho vážím, taková utkání bývají složitá. Byl to od nás vyspělý výkon,“ prohlásil trenér Trpišovský. SESTŘIH: Slavia - Mladá Boleslav 2:0. Bah gólem a asistencí vystlal zimní pauzu v čele ligy

Návrat Škody bez gólu Poprvé od svého odchodu ze Slavie se vrátil do Edenu. V roli soupeře. Ráno se necítil, bylo mu divně, ale v žádném případě nechtěl zápas vynechat. Milan Škoda, který se Slavií vyhrál tři tituly a je vyobrazen na průčelí Edenu společně s dalšími legendami, nastoupil v základní sestavě Mladé Boleslavi. Do větší příležitosti se nedostal. V pětapadesáté minutě za aplausu tisícovky slávistických fanoušků trávník opustil. „Udělalo mi to radost, ale mrzí mě, že jsme prohráli,“ řekl. Trenérem Karlem Jarolímem byl střídán kvůli drobným potížím s nakopnutým nártem. Brankář Slavie Aleš Mandous odvrací míč před dobíhajícím Milanem Škodou z Mladé Boleslavi • Foto Pavel Mazáč / Sport