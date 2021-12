INSIDER: Lafata? Ať je Pulkrab svůj, říká Šmicer. Bah je fakt jako Avatar

Matěj Pulkrab? Teď už Fullkrab! Sparťanský kanonýr v 18. kole nejvyšší fotbalové soutěže dostal proti Bohemians (5:1) příležitost od začátku a byl z toho hattrick. Ukázal konečně, že může být platný jako eso od první minuty, a ne jen coby žolík v průběhu zápasu? „Sparta je tým, který by měl dominovat, vytvářet si tlak v soupeřově šestnáctce. Do takové hry se hodí, měl by dostávat co nejvíc šancí,“ míní někdejší záložník Vladimír Šmicer. Host dalšího dílu videopořadu LIGOVÝ INSIDER připomíná slavné letenské střelce Horsta Siegla či Davida Lafatu, ale srovnávat s nimi Pulkraba zároveň příliš nechce. A to ze dvou důvodů. „Byli to velcí střelci, do toho musí ještě dorůst. Ale ať taky zůstane sám sebou,“ říká.