Policie řešila Tvrdíkův závazek vůči Berbrovi. Týká se i Nezmara a Starky

V úterý 23. června 2020 posílá Roman Berbr zprávou dva emotikony zkřížených prosících rukou. Jan Nezmar, adresát, dlouze odpovídá. Následuje další komunikace. „Tohle už nejde smazat, to se musí zaplatit,“ tvrdí v ní mimo jiné tehdejší sportovní ředitel Slavie.

Jedná se patrně o přepisy zpráv z whatts appu, které policie získala přímo z telefonu Romana Berbra po jeho zatčení. Uveřejnily je servery efotbal.cz a Seznamy Zprávy.

Komunikace mezi oběma pány v podobném duchu pokračuje i v dalších dnech.

Ve čtvrtek 2. července 2020 se Berbr dotazuje, zda je něco nového. Nezmar odpovídá, že Tvrdíkovi odmítl podepsat smlouvu, o jejímž prodloužení jednal, dokud to nesrovná. Řeč je pravděpodobně o onom závazku vůči Berbrovi.

V pátek 10. července znovu přichází od tehdejšího místopředsedy asociace stejný dotaz. Nezmar odepisuje, že s Tvrdíkem pořád ještě nemluvil.

O dva dny později si oba píšou, že schůzka s Tvrdíkem má proběhnout v příštím týdnu.

Dne 15. července Berbr sděluje Nezmarovi, že v neděli (12. července) poslal Tvrdíkovi termín, ale nedostal žádnou odpověď.

Další Berbrovy apely probíhají 23. a 24. července. Stěžuje si, že se Tvrdík stále neozval, což Nezmar hodnotí slovy, že to je zmetek. Berbr se dokonce ptá, zda Tvrdík nemá jiný telefon, že zprávy od něj vůbec nečte.

Tvrdík závazek nesplnil

Jan Nezmar k poslednímu srpnu ve Slavii končí, i tak se Berbra 21. září ptá, „zda se ten cvok ozval aspoň před Ligou mistrů“. Cvokem má být Jaroslav Tvrdík a zápasem Ligy mistrů play off Slavie s Midtjyllandem. Berbr na to odpovídá, že nikoli, že komunikuje jen s Tomášem B. Míní Tomáše Bůzka, člena představenstva.

Nezmar reaguje, že Bůzek má za úkol to za Tvrdíka žehlit, ale že nemá moc vyřídit to celé. Patrně věc onoho závazku. Berbr na to: „To vůbec. Zajímá je jen Cakir.“ Cakir je turecký sudí, který utkání play off pískal. Jak jsme již psali, Berbr později vyvinul značné úsilí, aby se k Cakirovi dostaly pozdravy od Dagmar Damkové.

A ještě jedna, poslední zpráva. Je z prvního října 2020, patnáct dní před Berbrovým zatčením. V souvislosti s porážkou Slavie 1:4 v Midtjyllandu v ní píše, že „ve Slavii přestali pracovat s R (rozhodčími), což je naprosto špatně.“

Následuje Závěr policejního orgánu vytvořený na základě této komunikace. Je delší, ale důležitý:

„Jak již bylo výše uvedeno ve vyhodnocování komunikace Romana Berbra s Jaroslavem Starkou, majitelem příbramského fotbalového klubu (o ní později, pozn. red.), týká se chat mezi Berbrem a Janem Nezmarem nějakého nevypořádaného závazku, o kterém může rozhodnout Jaroslav Tvrdík – pravděpodobně vůči Romanu Berbrovi.

Policejní orgán se opět střetává s tím, že zástupci jednotlivých klubů – a je jedno, zda se jedná o kluby přední poloviny tabulky, či kluby ohrožené sestupem – řeší, ať již dotazy vůči rozhodčím na svá utkání s Romanem Berbrem, či s ním řeší jiné otázky a závazky, které se mohou s ohledem na načasování a skrytou formu komunikace zdát více či méně podezřelé.

Policejní orgán má z celého kontextu všech zajištěných komunikací podezření, že závazek, o kterém hovoří Jan Nezmar s Romanem Berbrem, má co do činění se ziskem titulu ligového týmu SK Slavia Praha a. s. v sezoně 2019/2020, kdy na tomto se na dosud neznámém místě a v nezjištěný čas domluvil Jaroslav Tvrdík s Romanem Berbrem (policejnímu orgánu je známo několik jejich osobních schůzek, které byly organizovány tak, aby se jiná osoba o nich nedozvěděla). Zároveň z této komunikace ovšem vyplynulo, že Jaroslav Tvrdík svůj závazek nakonec nesplnil, za což byl Berbrem, Nezmarem a Starkou kritizován.“

Berbr: Nejde již jen o mě

S ohledem na budoucnost možná nejpodstatnější část: „Policejní orgán musí ovšem konstatovat, že se mu v tomto případě v průběhu prověřování a následném vyšetřování nepodařilo získat ucelený, spojitý a na sebe navzájem navazující řetěz důkazů, které by ve svém důsledku vyloučily jakoukoliv pochybnost o vině jmenovaných osob.“

Jaroslav Tvrdík k tomu deníku Sport napsal: „Tak se všichni novináři s chutí vrháte na informace, které nemají žádnou validitu. Fotbalové drby, které zejména v českém prostředí jsou unikátní, povyšujete na úroveň pravdy. Tvrdíte, že něco ze spisu je pravda. Závěr policie ze stejného spisu tedy pravda není? Policie dělá dva závěry, za které jsem vděčný. Zaprvé, nedal jsem panu Berbrovi žádné peníze. Zadruhé, nedopustil jsem se porušení zákona. A o etice českého fotbalu si strašně rád jednu popovídám s etickou komisí, jestliže mě předvolá.“

To ale ještě není všechno. Jsou tu i další zajištěné zprávy. A ty se vracejí k sezoně 2018/2019, u níž policie měla poznatek, že Slavia se při cestě za titulem domluvila s Berbrem. Mělo se jednat o „milionový úplatek“.

Už od února znovu Berbr s Nezmarem řeší jistou platbu. „Potřebuji to dotáhnout, nejde již jen o mě,“ píše Berbr 25. března 2020.

Dne 7. května, tedy rok po zisku titulu v sezoně 2018/2019, si postěžuje. „Stále ticho… rok…“

Policie šetřila i podezření, že úplatek mohl putovat přes Příbram. „Úplatek mohl být vyveden formou přestupní smlouvy za hráče Jana Matouška,“ stojí v policejním dokumentu.

Jak tomu rozumět? Policie zvažuje tu možnost, že peníze se mohly dostat k Romanu Berbrovi tak, že Slavia zaplatila Příbrami za Jana Matouška a Příbram následně část z těchto peněz předala Berbrovi.

To je ona výše zmíněná komunikace mezi Berbrem a Jaroslavem Starkou, šéfem Příbrami, z níž policie také čerpala.

Co na to Starka? „Nesmysl,“ řekl Sportu. „To jsou jenom policejní spekulace a ty mě nikdy nezajímaly. Často vycházejí ze lživých důkazů, znám to sám,“ prohlásil s tím, že všechny peníze za Matouška už Slavia měla Příbrami vyplatit.

Kauza běží dál.