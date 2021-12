V odposleších Rogoz a Bílek ze Slavie: Nejdřív strach. Pak peníze a ostatní...

„Jak může mít nějaká zasraná Admira nějakou sílu?“ Nebo: „Teď jak jsme hráli tady s tou Plzní, ty vole, ten rozhodčí, to bylo strašný…“ Jiří Bílek, tehdejší asistent sportovního ředitele Jana Nezmara, měl na podzim 2019 ve Slavii na starosti především třetiligový B-tým.

Z policejních spisů, jejichž části postupně unikají do médií a taky redakce deníku Sport měla možnost do nich nahlédnout, vyplývá častá telefonická i osobní komunikace právě mezi Bílkem a bývalým sportovním ředitelem Vyšehradu Romanem Rogozem. Ten je od podzimu loňského roku vyšetřován jako jeden z hlavních aktérů rozsáhlé korupční kauzy, jejíž hlavou je tehdejší místopředseda Fotbalové asociace České republiky Roman Berbr .

„Já ti volám, já jsem byl dneska vytočenej. Jak může nějaká zasraná Admira mít nějakou sílu, že dokážou něco ovlivnit. Nebo ovlivnit, že jsou víc jak my, ty vole. Můžeš mi to vysvětlit,“ volá Bílek Rogozovi v březnu 2020 po utkání ČFL Slavia B-Admira. Domácí vyhráli na penalty 2:1, Bílek si ale stěžuje na hlavního rozhodčího Vojtěcha Severýna.

„Já teda nevím, co se stalo. Já jsem nedával pozor,“ odpovídá mu Rogoz. „Nestalo se nic, bylo to normální 1:1 zápas, ale on to pustí tak, ty vole… Vojta Severýnů, od kterýho bych čekal, že to je frajer, kterej se chce dostat nahoru, a dělá takovýhle píčárny. Jako nedělá píčárny, ale vole nechá si to prostě… Neřídí to tak, aby mi ochránil hráče. To mě jako sere,“ pokračuje Bílek.

„Budeme to muset… Být trochu aktivnější… Měli bychom si sednout, dát rychlý kafe a udělat opatření… Nejvíc pomůže strach, pak teprve peníze a ostatní věci,“ uklidňuje ho po svém Rogoz.

Nebylo to poprvé, kdy tehdejší Nezmarův asistent takhle rozčileně sděloval své dojmy z utkání slávistického béčka právě Rogozovi, který by ovšem podle logiky mohl jen těžko ze své pozice něco udělat…

Třeba v říjnu 2019 po utkání Plzeň B-Slavia B, které hosté prohráli 2:3. Nebo ještě předtím v září 2019, kdy dokonce Bílek volal Rogozovi ještě o poločase utkání v Benešově.

Sportovní ředitel se v úterním vydání MF Dnes hájil i proti poznámce vyšetřovatelů, že zřejmě řešil ovlivnění rozhodčích ve prospěch Slavie B.

„Podobné obvinění kategoricky odmítám, není to pravda. Neměl jsem jakoukoliv motivaci vytvářet tlak na rozhodčí a ovlivňovat zápasy B týmu. Je mi nesmírně líto, že vytržení takovéto poznámky z kontextu celé situace takto zásadně poškozuje moji lidskou pověst,“ sepsal do jedné z emailových odpovědí.

I touto částí spisu se patrně bude zabývat Etická komise FAČR. Ta může postupovat pouze proti členům Fotbalové asociace, mezi něž Bílek patří.