Béčko Sparty může zamíchat baráží. Zachrání „chyba“ čtrnáctý tým ligy?

Za normální situace je to exaktně daná věc. Vítěz druhé ligy jde rovnou do elitní společnosti, druhý a třetí na pásce pak dostanou možnost bojovat v baráži. V probíhající sezoně to ale neplatí. Ligová fotbalová asociace (LFA) totiž v herním řádu nereflektovala nástup sparťanské rezervy do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. V praxi to znamená, že strahovští mladíci mohou některé z prvoligových mužstev vykoupit. A zachránit mu kejhák.

Sparta už jeden tým v první lize má, logicky tam proto druhý nesmí. Na tuhle skutečnost, tedy nástup strahovského béčka do druhé ligy, se ovšem v létě podle všeho zapomnělo. Herní řád zůstává neměnný, čili pokud svěřenci trenéra Michala Horňáka skončí na druhém či třetím místě, právo na baráž tím nepřechází na další klub v pořadí, nýbrž zaniká.

„Pokud by se B tým Sparty umístil na 2. nebo 3. místě F:NL, uskutečnilo by se pouze jedno barážové dvojutkání mezi 15. klubem F:L a 2. (resp. 3.) klubem F:NL. Dalším týmům v konečném pořadí F:NL právo na účast v baráži nevzniká. V případě, pokud by se B tým Sparty umístil na 1. místě F:NL, do F:L by postoupil klub, který by se umístil na 2. místě F:NL a barážové dvojutkání by se odehrálo mezi 15. klubem F:L ligy a 3. klubem F:NL,“ uvedla LFA v prohlášení pro Sport.

V praxi to znamená, že sparťanské béčko může mít v rukou osud některého z prvoligových celků. Pokud se Lukáš Vácha a spol. udrží i na jaře ve špici tabulky, zajistí tím milost pro čtrnácté mužstvo v konečné tabulce první ligy. Třeba pro Teplice. Nebo pro Pardubice. Nebo pro kohokoli jiného. Ať už by to padlo na kohokoli, byl by to doslova dar z nebes.

„Důležitým měřítkem úspěšnosti B-týmu je rozvoj mladých hráčů. Sportovní vedení klubu v druholigových zápasech sleduje adaptaci odchovanců na mužskou profesionální soutěž. Klub a v první řadě samotní hráči a členové realizačního týmu B-mužstva si pak přejí dosažení nejlepšího možného sportovního výsledku, tedy umístění na co možná nejvyšších příčkách v tabulce,“ prohlásila k nezvyklé situaci Sparta.

Podle informací deníku Sport je prakticky jisté, že po skončení probíhající sezony bude tato „chyba“ odstraněna. Do druhé ligy se totiž tlačí další rezervní týmy, z MSFL Olomouc a Baník, z ČFL zase Jablonec.

V rozjetém ročníku už ale do pravidel hry sáhnout nejde. I proto může během jara dojít k paradoxní situaci, kdy řada prvoligových účastníků bude spoléhat právě na kloučky ze strahovské akademie.