Petřík „pustil“ Slavii do čtvrtfinále. O víkendu si sudí za trest nezapíská!

Měl to být obyčejný pohárový zápas s předpokládaným vítězstvím Slavie. Ano, domácí silou vůle svalili Zlín 3:1 a v MOL Cupu se proboxovali do čtvrtfinále. Jenže cestu jí umetli rozhodčí. Hlavní sudí Jan Petřík nevyloučil za stavu 1:1 Ubonga Ekpaie, navíc nesprávně odpískal penaltu a pomezní Michal Novák zase pustil ofsajd Ibrahima Traorého před rozhodujícím gólem Slavie. Dvacet minut po zápase přispěchala s bryskní reakcí komise rozhodčích Radka Příhody. Skandálně chybující arbitry stáhla z víkendového ligového programu.

Jako by toho nebylo málo. Rozhodčí jsou v uplynulých dnech na tapetě. V uniklých policejních spisech v rámci obrovské korupční aféry hrají klíčovou roli. Důvěryhodnost cechu je napadena smrtícím virem. A do všeho marasmu, který zaživa sžírá český fotbal, dvojice sudích skandálním způsobem pomůže Slavii k postupu do čtvrtfinále pohárové soutěže.

Hlavní sudí Jan Petřík na konci úvodní dvacetiminutovky přešel „červený“ zákrok Ubonga Ekpaie. Slávistický záložník nezachytil náběh Rudolfa Reitera a faulem – dva metry před vápnem - zamezil vyložené brankové situaci. Blonďatý rozhodčí ukázal zlínskému rychlíkovi, ať se zvedne ze země. Bizarní vyústění šokující scény mělo ale teprve přijít. Reiter byl z logických důvodů vzteky bez sebe, načež mu Petřík před očima ukázal žlutou kartu…

Další chybu, kterou mu komise dle informací deníku Sport vyčítá, je nařízení pokutového kopu v závěru utkání. Gólman Ján Šiška rukou nezasáhl padajícího Petera Olayinku, což potvrdily i televizní záběry.

V druhém poločase se zase ukázal Michal Novák, arbitr na pomezí, který nechal být ofsajd Ibrahima Traorého předcházející klíčovému druhému gólu Madse Emila Madsena.

Pár desítek minut po utkání vynesla komise rozhodčích vedená Radkem Příhodou nekompromisní ortel. Petříka i Nováka škrtla z víkendového kola FORTUNA:LIGY.

„Komise rozhodčích FAČR se rozhodla stáhnout rozhodčího Jana Petříka a asistenta Michala Nováka z delegací na víkendová utkání FORTUNA:LIGY kvůli chybám v dnešním utkání osmifinále MOL Cupu SK Slavia Praha – FC FASTAV Zlín,“ stojí v prohlášení komise na oficiálním twitterovém účtu.

Chybující Petřík měl být v sobotu přítomen na duelu Hradce Králové se Spartou v pozici videorozhodčího, o den později měl pískat jako hlavní sudí zápas Liberce s Českými Budějovicemi. Místo toho si může dát nohy na stůl. Bude mít volno. V obou případech za něj naskočí zkušený Pavel Franěk. Asistent Novák byl pro víkend pouze záložní variantou. Jeho se aktuální škrty netýkají. V případě, že by ale někdo z rozhodčích z důvodu nemoci vypadl, nasazen s určitostí nebude.

„Pokládám si otázku, jestli to Slavia opravdu potřebuje, nebo to ti rozhodčí neumí… Nevím, co je k tomu vedlo. Snaží se nám furt něco vysvětlovat u malých faulů, a když přijde zásadní rozhodnutí, radši se schovají a nechtějí to vůbec řešit. Je to ovlivnění zápasu, mrzí mě to vůči klukům,“ okomentoval výkon arbitrů kouč Zlína Jan Jelínek. „Každopádně si nemyslím, že šlo o složité situace na posouzení. Kvalita rozhodčích prostě musí být na jiné úrovni. Tohle jsou jednoznačné situace a ještě my dostaneme žlutou kartu…“ dodal.