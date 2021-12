Co uniklo ze spisů: Sudí (opravdu) na mol, rudoch pláče a výborná Lucinka

Příběh první: Povolíš, přitáhneš…

Hlavní role: Roman Berbr, Ondřej Lerch

Osmadvacátého července 2018 vyhrála Mladá Boleslav na domácím trávníku s Opavou 4:1. Zápas pískal Ondřej Lerch. Krátce po utkání, po sedmé hodině večerní, se spojil s Romanem Berbrem a v dobrém rozmaru popisoval, že odvedl dobrou práci. „No… povolíš, přitáhneš… víš. 1:0. Dáš jim trošku to a pak už…,“ u toho se podle záznamů policie směje. „Oni vedli z hovna 1:0 (myslí Opavu).“

Berbr: „Já jsem koukal.“ Což Lerch kvituje. „Díval ses, jo… Ta Boleslav má sílu. Musí dávat šance. Dneska to tam zaplaťpánbůh napadalo. Všechno v pořádku. Hojsík tady byl… pohoda, dobrej tým. Lucinka výborná.“

Pro kontext, Slezané šli do vedení zásluhou Dediče, ale Středočeši do konce úvodního poločasu trefami Murise Mešanoviče a Pavla Buchy otočili skóre. Proto ta zmínka o „povolíš, přitáhneš.“ Co se týče zmiňovaného Hojsíka, zřejmě má Lerch na mysli bývalého sudího Petra Hojsíka. A Lucinka je rozhodčí Ratajová, která v zápase byla na čáře.

Policie si na závěr odposlechu učinila tuto poznámku: „dle zjištěných poznatků převzalo fotbalový klub Slezský FC Opava město Opava, které ukončilo pracovní činnost s Miroslavem Ozaniakem, který je blízkou osobou Romana Berbra. Ozaniak měl prohlásit, že Opava teď uvidí, co se bude dít. Dle následného zjištění má policejní orgán za to, že Roman Berbr instruuje rozhodčí, aby vůči tomuto klubu byli zaujati a pískali pro soupeře.“

Za vyhazov severomoravského Berbra, jak se Ozaniakovi přezdívalo, se Náčelník chtěl Opavě pomstít. Z odposlechů, které unikly už minulý rok, dal před zápasem Opava – Zlín jasný pokyn sudímu Rejžkovi. „Slezsko je úhlavní nepřítel, úhlavní!“ Zlín zápas za Rejžkova pečlivého dohledu vyhrál 3:0. Za to byl Berbrem pozván na snídani do strahovské centrály.

iSport podcast: Ovlivňoval Nezmar sudí? Zatím to není jasné, ale přistoupil na Berbrovu hru

Příběh druhý: Není schopen stát…

Hlavní role: Jiří Houdek, Jakub Hrabovský

Vedlejší role: Roman Wilczek, Jiří Moláček

V říjnu roku 2019 propukl skandál při zápase Olomouce s Českými Budějovicemi (1:3). Sudí Jiří Houdek byl v podezření, že zápas řídil pod vlivem alkoholu. „Před zápasem alkoholické nápoje nepožíváme, nikdy to neděláme. Máme to zakázané. Chápu, že zápas byl hodně emotivní, ale alkohol vylučuji,“ bránil se a dodal, že „můj styl je specifický, ne každému sedí, ale alkohol a podobné věci? Svádět něco na tohle mi přijde smutné.“

Devátého listopadu zachytila policie telefonát mezi místopředsedou komise rozhodčích Martinem Wilczekem a tehdejším arbitrem Jiřím Moláčkem. Dirigent 06, tedy Wilczek, popisuje, že situace s opilým rozhodčím Houdkem a jeho asistenty byla katastrofální. A přidává další pikantnosti. Tak třeba, že na mol byl i asistent Jakub Hrabovský. A Moláčkovi říká: „Jenom pro tebe, Kuba Hrabovský, v době, kdy kontroloval výstroj hráčů v tom tunelu, není schopen stát a opírá se o zeď. A hráči musí chodit kolem něho. Od desáté minuty pak běhali k lavičce, že to z rozhodčího táhne, Kuba se motal…“

Moláček: „Ten má prý zvrtnutý kotník.“

Wilczek: „Kuba mi volal a říkal, že čekal, že si ho pozveme na komisi. Já mu říkám: a k čemu by to bylo. Zeptal se tě někdo, jestli jste pili. On říkal, že ne. Já mu říkám, že bych si ho přestal vážit jako člověka. Jsem mu řekl, že jako rozhodčí mě zklamal.“

Moláček pak stočí řeč na kolegu Ondřeje Pechance a radí Dirigentovi 006, aby ho nedával dohromady s dalším sudím Petrem Blažejem.

Wilczek: „On ho chce Pechy.“

Moláček: „Já řeknu Pechymu, ať si ho uklidní, ať si ho řídí.“

Dirigent 006 vysvětluje situaci s Pechancem a Moláček to komentuje: „Když jedou někam na výjezd, tak Blažej vytáhne flašku a ptá se, zda si dají. NM mu říká, že je prý blázen, že mají zápas, že nemůžou pít, že si dají až po zápase. Mě napadlo, aby to neudělal ještě tomu Pechancovi.“

Iniciály NM mohou patřit buď hlavnímu někdejšímu rozhodčímu Martinu Nenadálovi, nebo asistentovi Michalu Novákovi.

Rozhodčí Jiří Houdek po utkání Olomouce s Českými Budějovicemi

Příběh třetí: Rudoši a jinej kmen

Hlavní role: Roman Berbr, Emanuel Marek

V dubnu 2018 se obdržel rozhodčí Emanuel Marek jasný rozkaz od svého Náčelníka. Textová zpráva zněla výstižně: „Za každou cenu zajdeš za Brabcem a budeš ho ode mě pozdravovat. Yes?“. Poddajný sudí měl vyřídit zdravici majiteli Baníku. Bylo to těsně před utkání Sparty v Ostravě, které řídil jako hlavní sudí.

Na hřišti se držel not. Za prvé, nechal dohrát domácí hvězdu Milana Baroše. Ostravský mazák zkusil, co mu Marek dovolí, a když pochopil, že hodně, využil toho. Po svém – hádal se, vztekal, choval nesportovně, fauloval, ale také fauly schytal. Byl to on, kdo určil styl zápasu, a symbolicky ho rozhodl vítězným gólem. Přešel i surový Barošův faul loktem na Martina Frýdka. „S veškerými respektem ke kariéře Milana Baroše a pochopením jeho oddanosti Baníku, který je v nelehké situaci, bylo jeho chování na hřišti daleko za hranicí fair-play a slušného chování. Benevolence rozhodčích byla zcela nepochopitelná a absurdní,“ vztekala se druhý den v oficiálním prohlášení Sparta.

To samozřejmě vůbec nevěděla, jak po zápase Marek toká s Berbrem. Vše je uvedeno v policejním spise.

Berbr: „Dobrá práce“.

Marek: „Díky, rudoch nám trochu pláče.“

Berbr: „Na indiány ser, musí si najít jiný kmen.“

Marek: „Taky to tak cítím. Pěkný večer a makám dál!“

O dva roky později už to Berbr takhle striktně neviděl. U tehdejšího místopředsedy komise rozhodčích Martina Wilczeka se aktivně zajímal o to, kdo bude pískat finále Mol Cupu mezi Libercem a Spartou. A zmínil při tom i schůzku se sparťanským funkcionářem a bývalým rozhodčím Josefem Krulou. Od Wilczeka dostal zprávu o nasazení „naší jedničky“ Pavla Královce. Sudího následně kontaktoval a vyžadoval po něm splnění „politického úkolu“. Sparta vyhrála 2:1, Královec měl ještě v prvním poločase vyloučit Martina Frýdka za šlápnutí na Tomáše Malínského. Vytáhl však jen žlutou kartu.