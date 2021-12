Havel zastoupil Beauguela a zařídil další výhru. 47 bodů je nádhera, řekl

Poslední tři venkovní zápasy Plzně = dvě branky a jedna asistence pro netradičně produktivního Milana Havla (27). „Obecně nemám moc rád tyhle dlouhé výjezdy, ale teď mi to sedlo. V Ostravě asistence, na Slovácku gól a teď další. Možná to tady začnu mít rád,“ smál se levý bek Viktorie po krásné a hlavně vítězné trefě v Karviné (1:0).

Asi se moc nečekalo, že vykartovaného kanonýra Beauguela nahradíte zrovna vy...

„Bogy chyběl, ale máme silný a široký kádr. Věřil jsem ostatním klukům, že ho nahradí, a potvrdilo se to. Všichni jsme to zvládli velmi dobře. Nevztahoval bych to na sebe. Byla to trošku náhodná situace, ale dobře jsme to vykombinovali. Syky (Jan Sýkora) to sklepnul, já si to dobře přebral a padlo mi to hezky za zadní tyč. Jsem šťastný.“

Je pravda, že tyhle situace trénujete?

„Je, něco podobného děláme na předzápasových trénincích. Tam nám to sklepává Pavel Horváth a Marek Bakoš. Zkoušíme to všichni, ale že to tam padlo takhle je samozřejmě trošku o štěstí. Nicméně nejhezčí asi nebyl, kdysi jsem dal gól z půlky, což už asi nepřekonám.“ (úsměv)

Opět jste zvítězili nejtěsnějším možným rozdílem...

„Byli bychom radši, kdyby byl závěr klidnější než jen 1:0. Zase to bylo hektičtější, fanoušci asi trošku trnuli, ale důležitá je výhra. Nemusíme furt omílat dokola, že v lize není špatný mančaft. Pro Karvinou je kruté, že má jen pět bodů. Obrali Slavii, trápila se tady i Sparta. Ceníme si toho. Nejlepšími hráči pro mě byli naši stopeři. Co ti tam uskákali a vyhráli soubojů? Neuvěřitelné!“

Jak hodnotíte 47 podzimních bodů?

„Nádhera. Kdyby to řekl někdo před sezonou, asi by se tomu lidi smáli, protože v minulých sezonách nám nikdo nevěřil. Škoda pohárů, ale ligu jsme rozjeli výborně. Snad to bude pokračovat i na jaře.“

Těšíte se na dovolenou?

„Moc, hned v neděli odjíždíme s rodinou na Šumavu na pár dní a pak už nás čekají klasické rodinné záležitosti. Návštěvy, jídlo, odpočinek a poté zpátky do práce.“