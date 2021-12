Hložek: Věděl jsem, že stoperům uteču. Závěr už byla třešnička

Jako by si řekl, že už se na to nemůže dívat. Útočník Adam Hložek si patnáct minut před koncem zápasu proti Hradci Králové (1:0) na polovině hřiště nabral míč na špičku a dovezl ho až do sítě. Parádní akce, která měla hodnotu tří bodů. „Věděl jsem, že stoperům uteču,“ pochvaloval si po vydřeném vítězství talentovaný mladík.

Čekal jste, že vás na půdě nováčka čeká tahle náročná bitva?

„Hradec na nás byl dobře připravený. My jsme sice drželi míč a ovládali hru, ale šancí nebylo tolik, kolik bychom si přáli. To jsme si řekli už v poločase, ale moc se to nezlepšilo. Jsem rád, že ten jeden nám tam spadl.“

Stalo se tak po vaší nádherné individuální akci. Jak jste rozhodující moment utkání viděl?

„Ta situace měla nějaký vývoj. Věděl jsem, že stoperům uteču, i proto mě trenér vysunul nahoru. Chtěl, abych se neustále nabízel za obranu. Čekal jsem, že takový balon na mě projde. Závěr té akce, to už byla třešnička na dortu. Jsem moc rád, že to takhle dopadlo.“

Podzim končíte s bilancí pěti branek a deseti asistencí. Jste s touhle vizitkou spokojený?

„Úplně spokojený být nemůžu. Všichni víme, že jsem se zadrhl s góly, mělo jich být víc. Asistencí taky. Přes pauzu potrénujeme a věřím, že to bude na jaře lepší.“

Hádám správně, že zrovna vy se zimní přestávky nemůžete dočkat?

„Jasně. Už v létě ta pauza pro mě a Péšu nebyla moc velká, tak už jsme to teď vyhlíželi. Potřebujeme to. Všichni jsme už tahali nohy a těšíme se na volno.“

Pokud Slavia v neděli vyhraje, budete ztrácet pět bodů po podzimu. Co to znamená pro zbytek sezony?

„Pokud vyhraje… Může se stát, že ztratí, v Ostravě se hraje těžko. Budeme to sledovat a uvidíme. Směrem k jaru je všechno otevřené. Rozhodovat se bude až ve druhé polovině sezony. Tři čtyři týmy si to rozdají mezi sebou, a kdo bude nejlepší, ten získá titul.“

SESTŘIH: Hradec Králové - Sparta 0:1. Těžkotonážní bitvu rozhodl skvělým sólem Hložek

Vrba: Hložek je mimořádný hráč. Vitík měl zápas bez chyby