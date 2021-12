Sparta s Hradcem: Hložkův majstrštyk, převaha bez šancí i šachy s gólmany

Co ukázala Sparta v utkání proti Hradci Králové? • FOTO: Koláž iSport.cz Spousta emocí, spousta soubojů, spousta faulů. Ale pouze jeden gól. Sobotní duel Hradce Králové se Spartou se zvrhl v nekompromisní řež, na mladoboleslavském stadionu se pořádně jiskřilo. Víc z téhle války nakonec měli hosté, kterým zajistil důležitý triumf fantom Adam Hložek. Podívejte se, co všechno zápas přinesl.

Hložkův záblesk geniality Běžela 75. minuta utkání Sparty s Hradcem Králové, když si Adam Hložek převzal balon na půlce, bleskově se s ním otočil a namířil si to přímo k domácí brance. Povedené sólo zakončil kličkou na levou nohu a střelou, která protekla přes gólmana Patrika Vízka. Hotovo, vymalováno. Všechny body na straně Letenských. „Franta Čech mohl Hložka zastavit, ale byl by vyloučený, protože už měl žlutou kartu. Určitě by šel ven. Udělal takové rozhodnutí, za mě i v duchu fair play a neničení fotbalu v pořádku. Byl to ale hloupý gól, nevypadalo to dobře“ prohodil domácí trenér Miroslav Koubek. „Adam to vzal na sebe a udělal to skvěle,“ chválil protějšek Pavel Vrba. Hradec Králové - Sparta: Hložek parádním sólem položil Čecha a rána propadla do sítě! 0:1

Bez Hancka s Panákem, ale s nulou Vysoce kalamitní stav v zadních řadách musela řešit Sparta jen krátce před podzimní ligovou derniérou. Pražané totiž přišli o klíčové obránce Dávida Hancka s Filipem Panákem, kteří vypadli ze zdravotních důvodů. Na forhont proto museli vystoupat mladíci Martin Vitík s Matějem Polidarem. A shodně obstáli, především první jmenovaný si počínal vysoce přesvědčivě. „Vitík to zvládl velice dobře. Ukázal, že v něm Sparta má zajímavého stopera. Byl to pro něj těžký zápas, ale obstál. U Polidara bylo znát, že nemá takovou herní praxi. Nestřídali jsme ho ale z výkonnostních důvodů. Měl žlutou kartu a báli jsme se možného vyloučení. Byl to taktický záměr,“ vysvětlil Vrba. Vrba: Hložek je mimořádný hráč. Vitík měl zápas bez chyby

Držení míče ano, gólové šance ne Na první pohled to vypadalo jednoznačně. Sparta měla v duelu s Hradcem totální územní převahu, držení míče vyšponovala až na 74 procent. Jenže u toho taky po hříchu zůstala. Směrem do ofenzivy nebyla prakticky vůbec nebezpečná, s výjimkou Hložkovy individuální akce si žádnou vyloženou šanci nepřipravila. „Sice jsme dominovali v držení míče a v přihrávkách, ale do šancí jsme se nedostávali. Byly tam jen nějaké střely v prvním poločase. Finální fáze se nám nedařila tak, jak jsme si představovali. Bylo to dané i soupeřem, který dobře vykrýval prostory. My jsme si toho moc nevytvořili,“ uznal Vrba. SESTŘIH: Hradec Králové - Sparta 0:1. Těžkotonážní bitvu rozhodl skvělým sólem Hložek

Vízek v brance Největší překvapení v sestavě votroků bylo na postu gólmana. Místo Viléma Fendricha si navlékl rukavice Patrik Vízek, během podzimu prakticky nevytížený. Proti Spartě odchytal solidní zápas, ovšem inkasoval smolnou branku po tečované ráně Adama Hložka. „Podle mě si Hložan kopl do země, míč padal rychle dolů a už jsem ho nestihl vyndat,“ litoval momentu z pětasedmdesáté minuty. Právě poněkud nemotorným zákrokem si trochu zkazil jinak zcela jisté vystoupení. Podobně to komentoval také trenér Miroslav Koubek. „Gól byl ale hloupý, Víza tam nevypadal dobře, ale především z důvodu teče. Jinak jsem s jeho výkonem spokojený,“ pronesl. Hradecký gólman Patrik Vízek nastoupil za Hradec a inkasoval branku od Adama Hložka • Foto ČTK / Petrášek Radek