Posily? Vrba se upíná k vyprázdnění marodky. Kdo bude zpět na přípravu?

Příchod talentovaného útočníka Tomáše Čvančary je hotový, zbývá pouze razítko v podobě oficiálního oznámení. Není vyloučeno, že Sparta bude během zimy usilovat i o další posily. Bezprostředně po konci sobotního duelu v Mladé Boleslavi, kde Letenští vydřeli triumf 1:0 nad Hradcem Králové, se ovšem myšlenky trenéra Pavla Vrby ubíraly trochu jiným směrem.

„Hlavně bych si přál, aby se uzdravili všichni naši hráči a mohli s námi na začátku ledna zahájit přípravu na druhou polovinu sezony,“ prohlásil zkušený kouč.

Tahle slova mají své opodstatnění, Pražané totiž zatahovali oponu za náročným podzimem s vědomím, že jim chybí hned osm fotbalistů první kádru.

Dávid Hancko, Filip Panák, Adam Karabec, Casper Höjer, Ondřej Čelůstka, Lukáš Juliš, Andreas Vindheim a Adam Gabriel. Ti všichni nebyli k dispozici.

„Kvalitu máme, bohužel jsme ke konci podzimu měli hodně zdravotních problémů,“ povzdechl si Vrba.

Vrba: Hložek je mimořádný hráč. Vitík měl zápas bez chyby

Dobrou zprávou ovšem je, že drtivá většina výše zmíněných hráčů by se skutečně měla zkraje ledna na startu zimní přípravy hlásit. Platí to i pro klíčové obránce Panáka s Hanckem, kteří shodně vypadli z akce v úplném závěru podzimu.

„Panák má lehký otřes mozku, je to ovšem týdenní věc. Na start zimní přípravy bude v pořádku. Hancka ještě čekají další vyšetření. Pokud by nastaly nějaké komplikace, museli bychom to řešit. Věříme, že zaberou antibiotika a bude rovněž k dispozici hned zkraje ledna,“ prozradil letenský trenér.

Po dlouhé absenci se chystá na návrat rovněž Höjer. Letní posila z dánského Aarhusu odehrála pouze necelé tři zápasy, odveta druhého předkola Ligy mistrů proti Rapidu Vídeň pro ní představovala stopku. Teď už je ale levý bek zpátky v tréninkovém procesu a nic nebrání tomu, aby byl na druhou polovinu sezony fit.

„Máme za sebou přes třicet soutěžních zápasů, i to může být důvod, proč jsou někteří hráči zranění,“ podotkl Vrba.

Nyní se nicméně otevírá prostor, aby se zahuštěná marodka vyprázdnila. Pro Spartu by to bylo směrem k jaru vůbec nejlepší možné posílení.