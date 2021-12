Zápas podzimu: Almási hrdina i trochu padouch, Oscar v nemilosti

I kouč Baníku Ondřej Smetana žasnul. „Takhle dobrý první poločas jsem od Slavie snad ještě neviděl,“ neskrýval. Hosté vedli 2:0 a všechno směřovalo k jednoznačnému vítězství. Takticky Slavii vycházelo základní postavení i přechod do útoku. Ideální průběh, aby si „sešívaní“ podrželi tříbodový náskok do jara před druhou Viktorií Plzeň. Jenže…

Oscar Dorley, muž s terčem na čele

V 15. minutě dostal žlutou kartu. O poločase na něm leželi Jindřich Trpišovský a spol. a jako kolovrátek mu opakovali, že se nesmí nechat vyloučit. „Trvalo to asi čtyři minuty, vůbec to nechápu. Jako týmový hráč si tohle nemůže dovolit. Je jak neřízená střela,“ rozčiloval se Trpišovský. Ve 49. minutě už byl Oscar venku za druhou žlutou, kterou VAR za minutu upravil na přímou červenou. Co se dělo pak? „Jako by nám v muničním skladu vybuchlo torpédo, jak se naše hra rozpadala,“ zlobil se Trpišovský. Liberijský obránce se stal smutnou tváří zápasu podzimu.