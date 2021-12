Exopory na lavičce? Koláře bych nezatracoval, Kuchtu pustil, říká Uhrin

Sám Uhrin byl absencí Kuchty v základu překvapen. „On se líbí, je nebezpečný v pokutovém území, ale zase Schranz dal gól,“ pochopil nakonec rozhodnutí Trpišovského a spol.

Slavia má do útoku k dispozici kromě Tecla ještě Michaela Krmenčíka, jenž v Edenu hostuje s opcí, zmíněného Schranze a také momentálně zraněného Stanislava Tecla. „Nemyslím si, že Slavia má útočníků moc. Těch není nikdy dost, musíte mít cit pro to, abyste tam dávali ty, kteří dávají góly. A klidně hrát i na tři, na což Slavia může změnit systém,“ řekl ve studiu Uhrin.

Pro úspěch na více frontách, tedy především v lize a evropských pohárech je ale šířka kádru klíčová. Kuchtova frustrace z malého herního vytížení je ale patrná. „Máte hráče, kteří neradi jdou z lavičky, on asi patří mezi ně. Musíte to s ním vyřešit před utkáním. Musí si na tu konkurenci zvyknout a dělat víc. Pak je otázka, jestli to pochopí a někteří to prostě nepochopí,“ tuší Uhrin možný problém.

Ideálním řešením z pohledu Slavie tak může být najít dalšího útočníka a Kuchtu nechat odejít. „Jestli tedy odejít chce,“ dodal. A jestli o něj bude zájem...

V jiné pozici je brankář Kolář, o nějž zájem byl. Sám preferoval přesun do Francie. Zajímalo se o něj Nice, ale slávistické vedení nesvolilo, což Uhrin považuje za chybu. Koláře pak poškodilo nejen zranění z (ne)slavného utkání na půdě Rangers, po němž zásluhou Kemara Roofeho nosí masku a helmu na hlavě.

„Slavia určitě prošvihla dobu, kdy byl Kolář na prodej. Teď měl špatný období, byl pod obrovským mediálním tlakem. Bude se ženit s Tvrdíkovou dcerou. Nevíte, co se děje v kabině. Hráči si ho mohou dobírat. Ta situace pro něj není jednoduchá, v těch kabinách se někdy dějí hrozný věci a někdo to neunese,“ naznačuje Uhrin možné příčiny.

Tou hlavní je ale samozřejmě skvělá forma Aleše Mandouse, který před duelem s Baníkem (3:3) sedmkrát v řadě v ligových zápasech udržel čisté konto. V tomto případě si ale bývalý slávistický trenér nemyslí, že by „sešívaní“ situaci s dvěma kvalitními brankáři měla řešit: „Já bych Koláře nezatracoval. Může se stát, že se Mandousovi přestane dařit a zase tam skočí Kolář.“

