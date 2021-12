Elita má zájem o „Olomoučáky“! Dočká se posil Baník s Plzní?

Václav Jemelka se vrátil do Sigmy, zůstane ale do konce přestupového období? • Petr Pelíšek

V sestupové sezoně 2015/16 patřili k tomu nejlepšímu, co měl tehdy začínající kouč Václav Jílek v olomouckém kádru k dispozici. Květnový duel s Teplicemi (6:0) byl zároveň posledním zápasem, kdy si spolu Šimon Falta a Jan Navrátil zahráli.

Teď je možná čekají další změny, neboť podle informací Sportu projevil o Faltu zájem Baník a o Navrátila Sigma.

Pojďme se nejprve podívat na trasu Plzeň-Ostrava, která by vzhledem k postavení v tabulce a ambicím obou klubů nabídla vcelku třaskavý přesun. Nikoli však překvapivý.

Na Bazalech se o Faltovi uvažovalo už před rokem, než zamířil do Viktorie. Nyní je zájem ještě pochopitelnější.

„Chtěli bychom mít větší konkurenci na křídlech. Na kraji obrany nám celý podzim odehrál velmi dobře Fleišman, ale už je mu sedmatřicet. I ve středu hřiště bychom chtěli mít konkurenci,“ naznačil trenér Ondřej Smetana, na které pozice hledá Baník posily.

A Falta zastane všechny tři. Jeho primárním postem je sice ofenzivní křídlo, ale dokáže alternovat i na levém beku či ve středu zálohy.

Plzeň - České Budějovice: Falta zužitkoval krásnou akci Viktorie a vrací vedení! 2:1

A vzhledem k tomu, že dřív nebo později v Ostravě skončí Roman Potočný, Denis Granečný či Carlos De Azevedo , chce se na to sportovní úsek připravit.

Navíc Falta na západě Čech paběrkuje, kouč Michal Bílek upřednostňuje jiné typy. Ostatně už v září mohl odejít hostovat do Liberce.

Agent David Nehoda zatím nechce záležitost komentovat a sportovní ředitel FCB Alois Grussmann neodpověděl na zprávu.

Případ číslo dvě: Navrátil. Poctivému sympaťákovi, jenž nedávno oslavil 300. ligový start, na Silvestra končí v Uherském Hradišti kontrakt. Na Nový rok už bude volný.

„Jednáme, aby Navrc zůstal. Podobně jako Milan Petržela rychlost neztrácí a z toho těží. Takových moc nenajdete, i když ho brzdí velmi nízká produktivita,“ prohlásil trenér Martin Svědík.

Slovácko mu nabídlo vylepšenou smlouvu, ale rodák z Troubek by rád do zahraničí. Nikoli na Balkán, ale třeba do Polska.

Slovácko - Jablonec: Hanuš zblízka vychytal Navrátila

Zatím však právě kvůli vyššímu věku a nízkým číslům v atraktivní Ekstraklase nic neklaplo, proto se bude řešit například i Pobaltí.

A také Olomouc. I ta o Navrátila projevila v posledních dnech konkrétní zájem.

Přestože se sportovní manažer Ladislav Minář omluvil, že zatím nechá vše bez komentáře, věc se má tak, že Hanáci se chtějí jistit před odchody Martina Hály, Tomáše Zahradníčka nebo Pabla Gonzáleze.

O deklarované omlazování a více minut pro kupu talentovaných odchovanců by nicméně nešlo.

A ještě jedna novinka: Plzeň stojí o stopera Václava Jemelku, jenž patří do širšího kádru reprezentace. Ve hře je výměna právě za Faltu, Filipa Kašu a doplatek.

Kluby mají dlouhodobě vynikající vztah, ale Sigma by přišla o nejlepšího obránce a klíčového muže celé defenzivy. Jak se k tomu postaví?

Vánoční šachy začínají.

Faltův ligový podzim v Plzni

Zápasy/minuty: 6/181

Góly+asistence: 0+0

Průměrná známka Sportu: 4,5

Celkem v lize: 173/16+18

Hodnota podle Transfermarktu: 19 milionů korun

Navrátilův ligový podzim ve Slovácku

Zápasy/minuty: 15/481

Góly+asistence: 0+1

Průměrná známka Sportu: 5,13

Celkem v lize: 306/31+28

Hodnota podle Transfermarktu: 9 milionů korun

Jemelkův ligový podzim v Olomouci

Zápasy/minuty: 12/998

Góly+asistence: 1+0

Průměrná známka Sportu: 5,55

Celkem v lize: 104/7+2

Hodnota podle Transfermarktu: 25 milionů korun