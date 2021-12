Resumé posil Baníku: Lischka s grácií, nelogický tah a dvoumetrová trefa

Čtyři přestupy, jedno hostování s opcí. Celkem pět (staro)nových borců oživilo v létě kádr Baníku, a nutno podotknout, že tři posily z pěti se povedly na jedničku. Jde o slušnou úspěšnost a trefy sportovního úseku, který čím dál více pracuje s datovou analytikou. Teď na to bude chtít ostravský klub navázat zimním zkvalitněním kádru, třeba Šimonem Faltou či Karlem Pojezným. Ale zpět k současnosti: Sport detailně hodnotí uplynulý podzim pětice fotbalistů.

Baník se v létě do posil celkem trefil, Ladislav Almási nastřílel osm gólů, David Lischka s grácií nahradil Patrizia Stronatiho, jen Luká Budínský zůstává za očekáváním • FOTO: Koláž isport.cz

Složitý úkol – nahradit oblíbence fanoušků a klíčového stopera Patrizia Stronatiho – zvládl s grácií. Lischka se současnému obránci maďarského Puskás Academy nesnažil vyrovnat v agresivitě a emocích, vsadil na své silné stránky a Baník z toho těžil zase jinak. Klid na míči, konstruktivní levačka, elegantní řešení přinesly ostravské hře odlišnou tvář a vylepšení ofenzivní fáze. To rovněž platí o třech Lischkových gólech v prvních třech kolech. S Jaroslavem Svozilem vytvořil spolehlivé duo, ale budoucnost hosta ze Sparty je nejistá. Slezané mají čas na uplatnění opce do poloviny jara, navíc řeší na totožnou pozici šikovného leváka Karla Pojezného z Jihlavy. Variantou je i zahraničí.

Afričan přišel loni v zimě za kouče Luboše Kozla, kterého za krátkou dobu přesvědčil o tom, že má rychlostní i technické dispozice na to, aby na pozici pravého obránce mohl oživit FORTUNA:LIGU. Na jaře zvládl pět ligových startů (všechny v základu) a nikdy nezklamal. Z tohoto důvodu se Baník v červnu rozhodl uplatnit opci a Sanneha z estonského Paide natvrdo vykoupit. Jenže i když se zbavil zkušeného Martina Filla, zbyl mu v kádru Gigli Ndefe s Janem Juroškou. Tvrdá konkurence pro gambijského reprezentanta, kterému v adaptaci nepomohl ani ramadán a jiné záležitosti. Hrál jen MSFL. Je možné, že na jaře bude hostovat v nedaleké Karviné.

Testovaný gambijský bek Muhammed Sanneh v podzimní části do FORTUNA:LIGY vůbec nezasáhl • Foto Twitter FC Baník Ostrava

ZATÍM ZKLAMÁNÍ - Lukáš Budínský (29 let, střední záložník)

Lukáš Budínský se zatím v Baníku neprezentuje tak, jak si představoval • Foto fcb.cz

Přišel: z Mladé Boleslavi na přestup

Hodnota podle Transfermarktu: 13 milionů korun

Ligový podzim: 470 minut/1 gól+1 asistence

Průměrná známka Sportu: 4,8

Když mu v červnu 2019 končila smlouva v Karviné jako jednomu z nejproduktivnějších záložníků soutěže, management Baníku nad ním ohrnoval nos a smál se, že není pro ostravský kádr dostatečně atletický. A to nejen dynamikou, ale i postavou. Stejné vedení klubu ho o dva roky později z Mladé Boleslavi vykoupilo, přestože na jaře Budínský pod koučem Karlem Jarolímem paběrkoval. Zajímavá logika, že? Není divu, že toho technický středopolař na podzim moc nenahrál. V základu nastoupil jen třikrát, jinak ho do sestavy nepustil Nemanja Kuzmanovič, Daniel Tetour ani Filip Kaloč. Smetanův způsob hry nenasvědčuje tomu, že by se na jeho pozici mělo něco razantně lepšit.