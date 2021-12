Stopeři Slavie: Rébus Kačaraba, složitá Kúdelova situace a řešení talentem

Dilema, jak obsadit stoperské duo. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský má nad čím přemýšlet • FOTO: Koláž isport.cz

Maksym Talovierov je na cestě do Edenu, Taras Kačaraba možná z týmu Jindřicha Trpišovského odejde... Záleží na rozhodnutí Slavie o uplatnění opce, verdikt musí padnout do konce prosince, stojí to zhruba dvacet milionů korun. Žádné lehké rozjímání. Jak může vypadat složení stoperů "sešívaných" na jarní část sezony? Složitá je situace kolem Ondřeje Kúdely, nabízí se i varianta s osmnáctiletým talentem půjčeným do Vlašimi.