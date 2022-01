Mladí, NÁSTUP! Sparta i Slavia povolávají do přípravy talenty

Sparťanské béčko vzalo druhou ligu útokem, po její podzimní části se vyhřívá na druhém místě. Vlašim, tedy farma Slavie, je pevně ukotvená na čtvrté příčce. Oběma „S“ se tak s blížícím se startem zimních příprav otevírá ideální možnost, jak do prvních týmů vytáhnout ty nejzajímavější mladíky. A podle informací deníku Sport se tak i stane. S Letenskými se začnou natrvalo chystat Matěj Ryneš s Václavem Sejkem, ve Vršovicích povýšení čeká na Denise Alijagiče a Filipa Prebsla.

Vybudování mostu mezi strahovskou rezervou a prvním týmem. Jeden z cílů, který si po nástupu do funkce sportovního ředitele Sparty vytyčil sportovní ředitel Tomáš Rosický. A zatím svá slova plní.

Více či méně pevnou pozici v áčku rudých si v uplynulých měsících vybudovali záložník Adam Karabec a stoper Martin Vitík, teď by jejich stopy mohli následovat další talenti. Matěj Ryneš a Václav Sejk.

„Výkonnostně jsou určitě připraveni na to, aby mohli jít alespoň do začátku přípravy s áčkem,“ uvedl pro sport po konci první poloviny sezony kouč sparťanského béčka Michal Horňák.

Tak se nyní i děje. Sportovní vedení klubu vkládá velké naděje především do Ryneše. Dvacetiletý křídelník disponuje fantastickou levou nohou, zdobí ho kvalitní zakončení i centr. Na míči je obrovsky silný, vyžívá se v přímočarých průnicích. Zároveň se s ním ale nese pověst trochu problémového hráče.

„Mám rád hráče, kteří jsou tak trochu hajzlíci. Pro trenéra to může být těžko uchopitelné, ale oni jsou velice talentovaní. To je přesně Matějův případ. Jednou bude osobností ligy, má obrovské předpoklady,“ nepochybuje Horňák.

Podle zákulisních zpráv je ve hře i varianta, že by Ryneš mohl rovnou skočit do zápasové rotace trenéra Pavla Vrby. Pokud svou výkonnost potvrdí i na nejvyšší úrovni, dveře k minutové zátěži v áčku má otevřené. Na stole ovšem leží i možnost hostování v rámci první ligy, kde je o vytáhlého leváka velký zájem.

Podobný osobnostní profil provází i Sejka. Žádný Mirek Dušín, ovšem ohromně bojovaný a obětavý útočník, který by se pro úspěch mužstva klidně rozkrájel. Na podzim ve druhé lize nasázel čtyři góly, k tomu přidal tři asistence. A i on bude bojovat o udržení se ve vyšším patře.

„Stejně jako Ryneš trochu bojuje se sebekontrolou a psychickou nevyrovnaností. Myslím si ale, že je to typologicky velice zajímavý hráč. Chceme ho víc tlačit do koncovky, často si odskakuje dolů, aby pomohl záložníkům ve výstavbě hry. Je to ale rozený střelec,“ zdůrazňuje Horňák.

Zájem o mladého bombarďáka

Rovněž na druhém břehu řeky Vltavy se ovšem chystá okysličení mladickou nespoutaností a zápalem.

Bývá zvykem, že Slavia na letní i zimní soustředění zve větší počet hráčů ze své juniorky, přes všechny možné tu ale táhne hlavně jedno jméno – Denis Alijagič. Osmnáctiletý útočník, po otci s bosenskými kořeny, už stihnul zaujmout skauty z AC Milán a Manchesteru City.

Ti chtěli mladého bombarďáka na hostování s opcí, dohromady by to Slavii ale nevyneslo víc než milion eur, tedy méně než třicet milionů korun. Tak to klubový předseda Jaroslav Tvrdík v létě bez sentimentu rovnou projel skartovačkou.

„Sešívaní“ raději ponechali Alijagiče na hostování ve spřátelené druholigové Vlašimi, trefa. Sedmnáct soutěžních zápasů, patnáct nasázených gólů. Ohromující produktivita, která má mladému útočníkovi vynést nejen pozvánku na soustředění v Portugalsku v kádru českého mistra, ale i celkem reálnou naději, že mezi vyvolenými trenéra Jindřicha Trpišovského zůstane.

Má totiž výhodu – klub ho může pro jarní fázi Konferenční ligy zapsat na list B, tedy díky svému statusu odchovanec mladšího 21 let nepodléhá registračním pravidlům. A svou rychlost a sílu už teď uplatňuje tak zjevně, že ji ani realizační tým ligového lídra nemůže přehlédnout.

Ostatně spojka Martin Hyský, kouč vyslaný do Vlašimi od slávistické juniorky, ho vřele doporučuje.

„Je tahový a rychlý, dobrý v koncovce,“ říká stručně, ale výstižně.

Nebýt divokých manévrů jeho doposavad krátké kariéry, Alijagič mohl klidně vyrůstat ve Spartě, kde hrál v přípravce i na počátku žákovských let, objevil se i krátce v Unionu Beroun. V jedenácti letech se ale natrvalo převlékl do červenobílého.

Na podzim 2019 zažil i mládežnickou Ligu mistrů, ovšem až teď, o dva roky později, začal dělat první výrazné pokroky v seniorském profi fotbale. A hned po půl roce ve Vlašimi má dostat životní šanci.

