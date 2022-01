Slavia má rovnou tři posily. Ale příchody Fily s Juráskem v ohrožení

Máme tu mistrovský kádr. Plus tři posily. Minus jeden covidový pacient. Třeba nějak takhle by Wolf z filmu Pulp Fiction shrnul situaci ve Slavii, která dnes odlétá na devatenáctidenní soustředění do Portugalska. Ovšem zatím bez Alexandera Baha: právě on měl pozitivní test… Dánský obránce se k týmu připojí později.

Marek Icha úspěšně podstoupil během úterý zdravotní prohlídku, následně odpoledne podepsal se Slavií smlouvu. Přestup má „sešívané“ vyjít na přibližně dva a půl milionu korun. K němu se přidal i Filip Blecha, čtyřiadvacetiletá opora Vlašimi, střední záložník, který má jeden prvoligový start v dresu Bohemians.

A podepsáno už má i Maksym Talovierov, stoper z Dynama České Budějovice. Jeho přestup komplikovalo finanční vyrovnání, které musel provést majitel jihočeského klubu Vladimír Koubek vůči agentuře Sport Invest i svým předchůdcům v Dynamu.

To bylo ovšem ještě to jednodušší, co vedení Slavie řešilo. Dál už jen nejistoty…

Shodou okolností přesně v době, kdy Icha běhal na páse a jezdil na rotopedu, se konala schůzka v Mladé Boleslavi. U jednoho stolu se sešli majitel klubu Josef Dufek, trenér áčka Karel Jarolím a talentovaný útočník Daniel Fila, velká slávistická přestupní priorita.

Sezení byl přítomný i hráčův manažer Martin Hrdlička, který měl získat odpověď na průběh jednání mezi kluby. Následně Sportu poskytl i krátké vyjádření. „Je to složité, ale ne mrtvé. Uvědomuji si komplikovanost jednání, jsme připraveni přijmout jakékoli stanovisko,“ řekl smířlivě a stručně.

Slavia se totiž během pondělního odpoledne ocitla v pozici, kdy se chystala vzdát se poslední naděje na získání Daniela Fily. Kluby se stále nemohou uspokojivě shodnout na částce, která se v případě devatenáctiletého útočníka bude pohybovat plus minus kolem třiceti milionů korun. Hráč má o přestup do Edenu zájem, vedení Středočechů spíš preferuje odklad alespoň o půl roku.

Totožná je situace kolem Davida Juráska, kterého chce získat Slavia z Mladé Boleslavi na pozici levého beka. „Mám radost, že David svými výkony zaujal nejlepší český tým posledních let a věřím, že v nich bude po boku vynikajících spoluhráčů, jako jsou třeba Milan Škoda či Marek Suchý, pod taktovkou Karla Jarolíma pokračovat i nadále, jelikož jen díky tomu si může splnit svůj sen a přestoupit do špičkového klubu a hrát v reprezentaci,“ okomentoval Juráskův manažer Martin Krob.

Oba hráči zahájili zimní přípravu se Středočechy.