Bílkův bolehlav: zůstane Beauguel? Klub zimní prodej neplánuje, ale...

Na náramně vydařeném ligovém podzimu Plzně a průběžném druhém místě má zásadní podíl. Jean-David Beauguel nastřílel deset branek, stejně jich zvládl pouze Václav Jurečka ze Slovácka. Jenže není úplně jisté, zda na jaře přidá další, francouzský útočník totiž vstoupil do posledního půl roku své smlouvy a Viktoria má poslední šanci na něm vydělat. „Nic nevylučuji, stát se může cokoliv,“ přiznává trenér Michal Bílek.

V neděli dal ještě na Instagram příspěvek, jak běhá po prosluněné riviéře v domovské Marseille. Včera už Jean-David Beauguel přijel na kole s čepicí a rukavicemi na podmáčené tréninkové hřiště v Luční ulici, aby zde v nepříjemné plískanici se spoluhráči zahájil další zimní přípravu.

Svou poslední v barvách Plzně.

V létě totiž devětadvacetiletému Francouzi končí ve Štruncových sadech kontrakt, přičemž dal s velkým předstihem najevo, že nový ve Viktorii nepodepíše. Po osmi sezonách, které v Česku strávil, chce změnit vzduch.

„Ať se stane cokoli, je to můj poslední rok ve Viktorii. Chci odtud odejít. V Česku jsem měl hodně problémů s rasismem. Hlavně na sociálních sítích,” sdělil loni v srpnu v podcastu Space013. A svůj názor zatím podle všeho nezměnil.

„Mluvil jsem s ním, mám velký zájem na tom, aby pokračoval. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet,“ uvedl k tomu Michal Bílek, v podstatě osudový Beauguelův trenér. Poprvé se spolu potkali ve Zlíně, kde se odepsaný útočník rozehrál do životní formy a řekl si o přestup do Plzně. Zde se po letech potkali oba pánové znovu – a zase jim to klape.

Deset gólů, které nasázel Beauguel na podzim, mluví samy za sebe.

Jenže je tu i finanční stránka věci. Jelikož hráčův plzeňský úvazek v červnu vyprší, má majitel klubu Adolf Šádek poslední šanci na Francouzovi aspoň něco vydělat. Loni v létě se o to ostatně pokusil, na poslední chvíli se snažil Beauguela prodat do arabského světa. Dokonce už měl jako potenciální náhradu vyhlédnutého Martina Nešpora, který však nakonec odešel z Olomouce do Jablonce. Beauguel totiž v Plzni zůstal.

Nyní už Šádek dává podle informací deníku Sport přednost sportovnímu aspektu před finančním, takže na prodej největší hvězdy týmu tolik netlačí. „Než získat teď pár milionů korun je pro Plzeň zajímavější Beauguela udržet pro jaro a pokusit se s ním získat titul,“ tvrdí dobře informovaný zdroj.

Vše by samozřejmě změnila zajímavá nabídka, milion eur a víc by se Šádkovi v prekérní ekonomické situaci jen těžko odmítalo. Proto bude Bílek patrně do poslední chvíle na trní.

Ligová esa pro zahraničí: Posunou se v zimě slávisté, Beauguel nebo Hložek?

„Velkou radost bych z Davidova odchodu neměl, je to náš velmi důležitý hráč, na podzim dal deset branek a odváděl velmi dobrou práci. Šlo by o značný zásah do týmu, ale nic nevylučuji, může se stát cokoliv,“ připustil trenér na úterní tiskové konferenci.

Kromě Beauguela má Bílek k dispozici do útoku pouze Tomáše Chorého, při jejich absenci v posledním podzimním kole v Karviné musel na hrotu zaskočit Pavel Šulc. Proto se Viktoria rozhodla angažovat Petra Pejšu z třetiligového Loko Vltavín, který na podzim nastřílel úctyhodných pětadvacet branek. Jenže čtyřiadvacetiletý rychlík, který by čahouny Beauguela s Chorým typologicky dobře doplňoval, utrpěl vážné zranění kolena a z jeho přestupu minimálně na čas sejde.

„Nepříjemně se zranil a bude delší dobu mimo hru, což je velká smůla,“ podotkl Bílek s tím, že červenomodří na přestupovém trhu sledují i další možnosti.

„Sondujeme a hledáme potenciální nové hráče na tenhle post. Máme v merku nějaké fotbalisty z Česka i ze zahraničí. Bavili jsme se o tomhle postu s majitelem, ještě uvidíme, přestupový termín je dlouhý. Uvidíme, jak se situace vyvrbí,“ uvedl Bílek.

Vše nicméně začíná i končí u hráče s iniciálami JDB.