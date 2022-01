Jílek: Z Jemelky nepanikaříme, Vepřek by to zvládl. Proč nechtěl Faltu?

Proč začínáte o dva dny později než ostatní? Nebude vám to chybět?

„Vůbec ne, je taky potřeba, aby si hráči odpočinuli, zregenerovali a měli mentální očistu. Dva dny nejsou žádný problém.“

A vy jste si odpočinul? Nebo jste to nepotřeboval, když jste byl po odchodu ze Sparty rok bez práce?

„Jinak se odpočívá ve vztahu k výsledkům a umístění, kde se v danou chvíli nacházíme. Samozřejmě hůř, protože člověk o tom přemýšlí a snaží se neustále přijít na cesty, abychom se zlepšili. Nějaký odpočinek byl, každý potřebuje vypnout, ale nebylo toho tolik. Doufám, že vývoj sezony bude takový, že budeme moct v uvozovkách odpočívat více než na podzim.“ (úsměv)

Co jste na leden připravil?

„V první řadě je třeba říct, že příprava je velmi krátká. Měsíc není úplně standardní, ale nebude se to nějak lišit. Máme kratší kondiční blok, šestnáctého odlétáme na Maltu, kde nás čekají tři velmi dobří soupeři. A pak už je týden do ligy a těžký začátek v Jablonci. Musíme se připravit na to, abychom byli v některých věcech důslednější.“

Jaká byla analýza podzimu, který byl – snad se shodneme – podprůměrný?

„Podprůměrný byl, pokud to vezmeme čistě optikou umístění a bodového zisku. Jinak si nemyslím, že byl podprůměrný podle toho, co jsme chtěli po hráčích. V některých zápasech se nám dařilo velmi dobře, určitě bych našel i pozitiva. Zejména konfrontaci s top trojkou jsme zvládli dobře, postoupili jsme v poháru. Nebylo všechno špatně, ale body a umístění neodpovídají našim požadavkům. Hned jsem v kabině řekl, že hlavně zápasy, které jdou s námi a jsme schopni je ovlivnit a dohrát, se musíme naučit zvládat. Byli bychom v tabulce o pět bodů jinde a zas bychom to hodnotili jinak.“

Konkrétně se tedy zaměříte na co?

„Na intenzitu práce hráčů, tam máme pořád nedostatky. Abychom nevypadávali v některých fázích hry a drželi si intenzitu po celou dobu utkání. Pak to bude víceméně o součinnostech, abychom si vytvořili nějaký mustr, jak reagovat proti nějakému způsobu hry. Ale zároveň abychom to byli i my, kdo bude určovat způsob hry a vývoj zápasu. Tohle je třeba budovat dál, je to dlouhý proces. Na podzim jsme jej načali, teď je třeba v něm pokračovat, abychom sbírali body.“

Kam až se Sigma může dotáhnout?

(přemýšlí) „Vstupuje do toho spousta faktorů. Minimálním cílem musí být jednoznačně prostřední skupina, ale daleko není ani šestka. Pokud se nám bude dařit, budeme mít zdravotně pohromadě kádr, což jsme na podzim neměli, některé okolnosti půjdou více s námi, máme na atakování šestky.“

Začínáte s velmi širokým kádrem...

„Až nebývale. Tuším, že je tam aktuálně 31 hráčů plus brankáři. Jsou tam i kluci z béčka, posouvali jsme si Slavíčka, Langera, z hostovaček se vrátili Slaměna, Sláma, Chytil... A pořád je potřeba brát v potaz, že po dlouhé rekonvalescenci se vrací Yunis s Vaněčkem, potažmo Zifčákem. Hála ještě není stoprocentní, proto jsme chtěli mít širší portfolio hráčů. Budeme minimálně týden pohromadě, abychom se vzájemně poznali.“

Můžete být u Martina Hály konkrétnější?

„Je tam trošku problém, nemá stoprocentně doléčenou achilovku, jak jsme si představovali. Léčba ještě nějaký den, možná týden vyžadovat. Snad bude do Malty připraven, ale uvidíme.“

Příchod Jana Navrátila vás potěšil, že?

„Určitě. Sice už je to hráč, který patří věkově ke zkušenějším, a my se prezentujeme jako klub, který chce dávat šance mladým. Ale vždycky je to podložené kvalitou. Vrací se nám hráč, který tady vždycky odváděl velmi dobré výkony. Přínos má do kabiny i bojovností, nasazením, srdcem. V tom nám může pomoct. Ale pevně věřím, že pomůžeme i my jemu.“

Jak?

„Hodně se mluví o jeho produktivitě, ale co si vzpomínám, Honza v Olomouci vždycky nějakou standardní produktivitu měl. Věřím, že ji bude mít i na jaře. Budeme ji potřebovat.“

Navrátilův drajv byl pro vás víc než případný návrat Šimona Falty?

„Typologicky jsou to odlišní hráči. Šimon je spíš hráč do situací, kdy se vám daří a kdy jste nahoře. V té chvíli je fantastický. Ale taky má své nedostatky ve hře pod tlakem, intenzitě po celou dobu utkání. Možná se v tom už posunul, ale teď jsme chtěli hráče, o kterém víme, že je schopen devadesát minut bojovat. Honza byl priorita.“

Do základní sestavy?

„Samozřejmě ho bereme s tím, že bude atakovat sestavu.“

Chcete i další posily?

„Pokud budeme zdravotně v pořádku, nemusíme za každou cenu hledat další posily. Je tady dostatečně široký a zkušený kádr na to, abychom jaro zvládli. Pokud by vyvstala nějaká příležitost, která by byla výhodná, tak se jí samozřejmě můžeme zabývat. Ale primárně teď nikoho nesháníme.“

Co když odejde Václav Jemelka?

„Zatím nemám žádnou informaci o tom, že by měl odcházet. Ale nějaký zájem registruju. Na druhou stranu musím říct, že Michal Vepřek zvládl Jemelkovu pozici v závěru podzimu výborně, takže bychom asi nemuseli panikařit. Řešit by se to muselo asi až případně v létě.“

Jana Štěrbu jste si z hostování v Brně nechtěli pro jistotu stáhnout?

„V tuhle chvíli to nebylo v řešení. Máme tady hráče s platnou smlouvou, i když jsou starší. Nebylo potřeba, abychom stahovali dalšího pravonohého stopera.“

Je něco nového ohledně Pabla Gonzáleze?

„Pořád stejné. Smlouva mu končí v létě, pro mě je to plnohodnotný hráč áčka. Není třeba se vůči němu vymezovat. Akorát s námi nezačal, připojí se z rodinných důvodů až v pondělí.“

Co si slibujete od Mojmíra Chytila?

„Hodně!“

Podzim v Pardubicích pro něj splnil účel, že?

„Dávali jsme ho pryč, kdy jsme měli čtyři útočníky, po měsíci nám zbyl bohužel jediný... Ale tam šlo hlavně o to, aby měl pravidelnou ligovou zápasovou zátěž. A co jsem si přál nejvíc, aby měl i střeleckou formu, nabral sebevědomí a my to pak zúročili. Tento plán se na sto procent naplnil. V Pardubicích vystřídal pozice, u kterých asi nevěřil, že by tam mohl nastupovat. Ale zvládl to, dává nám to více možností, jak s ním pracovat. Největší přínos bude ve zvýšeném sebevědomí.“

Nicméně křídlo dle vašich představ asi Chytil není...

„To není. (smích) On to i cítí, ale jsou varianty, kdy se v křídelním prostoru nacházet může. Za mě je Mojma hrotový nebo podhrotový hráč, je typologicky postově podobný s Tondou Růskem.“

Vpředu budete mít přetlak, pustíte třeba Jakuba Yunise na hostování?

„Na to je strašně brzo, uvidíme vůbec, jak bude reagovat na zátěž. Kuba byl osm měsíců mimo, jsem sám zvědavý, jak zvládne prvních čtrnáct dnů. Minutáž je třeba budovat. To samé David Vaněček, který je ještě o krůček zpátky. Budeme to řešit případně po Maltě.“

Z posilovny je Yunis hodně nabušený, že?

„U Kuby nikdy problém silová příprava nebyla. Tráví tam hodně času. (úsměv) Je připravený, od doktorů má zelenou, ale musíme ke zranění kolene přistupovat s respektem. Dávkování zátěže bude mít postupné, abychom hned neatakovali maximální intenzitu.“

Jakou šanci má třeba Jiří Sláma, aby zůstal v kádru a nevracel se do Pardubic?

„Šanci má každý, prostor dostane, aby nás přesvědčil. Jirka byl zdravotně poměrně dlouhou dobu mimo, v Pardubicích nastoupil až v závěru. Ale musíme přemýšlet i směrem k létu, protože Michal Vepřek už asi nedostane dlouhodobou smlouvu. Proto jsme vzali i Michala Galuse, máme i Ondru Zmrzlého, o kterého může být taky zájem. Nebudu nalhávat a říkat, že jsem přesvědčený, že kluci z béčka půjdou rovnou do základu. Takhle to nefunguje. Ale pozici si mohou vybudovat.“

Patrik Slaměna se vám ve Vyškově líbil?

„Podobně jako u Chytila hostování splnilo účel. Měl herní vytížení, kvitoval to. Teď je jenom na něm, aby nabrané sebevědomí přetavil do našich nároků a potřeb. Jednoduché to pro něj nebude, protože skok mezi první a druhou ligou je značný, ale mentální rozpoložení mu dává šanci zabojovat.“

Když se ohlédnete za podzimem Kryštofa Daňka – vyvíjí se čerstvě devatenáctiletý talent dle vašich představ?

„Je třeba říci, že věkově patří pořád do dorostenecké kategorii. Minutáž pro něj byla dostačující, ale očekávání mám od něj ještě vyšší. Potenciál má podle mě pořád ještě jinde, než co Kryštof v zápasech předvádí. Je třeba přidat hlavně na fyzičnosti, protože technické a driblinkové přednosti má rozdílové. Akorát ho trošku limitují soubojové věci a vyhrané balony. Když se nacházíte v patrech tabulky, kde jsme my, je třeba nejdříve souboj vyhrát a pak až přidat kvalitu. Ještě může atakovat daleko jiný level hráčské kvality, než je ten současný.“

Musí být radost s takovým hráčem pracovat, ne?

„Určitě. Mám radost z potenciálu i přístupu. U něj to není otázka, jestli se kvalita projeví naplno, ale kdy se projeví. Věřím, že to společně zvládneme a Kryštof se v průběhu roku dostane na jinou úroveň a Sigmu potáhne.“

Od snahy o konstruktivní rozehrávku pravděpodobně neustoupíte...

„Ne, nemůžeme překopat náš koncept a filozofii. Musíme podřídit hru ve smyslu bezpečnosti a výsledků, to je jednoznačné. Ale jinak je třeba se držet naši vize a budovat ji. Máme na to sice krátkou dobu, ale to mají všechny týmy.“

Jak to vypadá s Ricardem Piňou a Jegorem Golenkovem? Jsou pro áčko passé?

„Ani jeden úplně passé není, ale Golenkov se zranil. Podstoupil operaci v Německu, je v rekonvalescenci a v příštím týdnu by se měl připojit k béčku. Uvidíme, je to na dlouho. Piňa je určitě zajímavý hráč, ale prvně se musí naplno prosadit v béčku. A to tam na podzim nebylo. Dostal příležitost, máme ho na očích, ale musí se prosadit jako Spáčil nebo Langer. Být vůdčím lídrem. Až pak může daleko jednodušeji přejít do áčka.“