Sparta a Slavia očkují na stadionech: Pro vakcínu do Síně slávy

Pro třetí dávku vakcíny do sparťanské síně slávy. I tak může vypadat očkovací proces proti covidu-19. Sparta od pondělí ve spolupráci s pražským magistrátem otevře na stadionu na Letné očkovací centrum. Sloužit bude výhradně pro posilovací dávku vakcíny. V provozu bude od 10. ledna do 4. února. Ve stejný den otevře očkovací centrum v Edenu také český mistr Slavia, v Edenu se bude možné očkovat do 2. února.