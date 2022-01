Baník proti Pardubicím: mladíci se zase ukázali, Jaroň a Šín kvetou

Trojka? Číž vs. Murin

Jelikož talentovaný dorostenec a reprezentant do 18 let Martin Hrubý (17) povýšen nebyl, ligovou trojkou bude pravděpodobně jeden z dvojice Lumír Číž (21), Radovan Murin (22). Právě někdo z nich doplní v áčku Jana Laštůvku s Viktorem Budinským. Oba již s touto rolí mají zkušenosti, zároveň by však sami potřebovali někde pravidelně chytat. I to nakonec může rozhodnout. Číž, kterému se duel s Pardubicemi povedl, loni sbíral starty v druholigové Jihlavě. Murin má zatím smůlu: v létě měl namířeno do Třince, ale neklaplo to. Stejně to dopadlo nyní s Prostějovem.

9-6

Murin odchytal na podzim za béčko devět duelů, Číž šest.