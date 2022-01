Plzeň zničila Písek, Potočný na úvod zaujal. Zajímavý hráč, řekl Bakoš

Moc se od něj nečeká, o to víc může překvapit. Roman Potočný při svém debutu za Plzeň naznačil, že by během svého půlročního hostování nemusel být jen do počtu. „Zajímavý typ hráče,“ uvedl na jeho adresu asistent trenéra Marek Bakoš po výhře 8:0 v přípravném utkání nad třetiligovým Pískem.

Je první a zatím jedinou zimní posilou Viktorie, navíc hodně překvapivou. Vždyť už se nehodil pátému Baníku Ostrava – a přesto se posunul do druhého týmu FORTUNA:LIGY. Půlroční hostování s opcí v Plzni je pro Romana Potočného šance, v kterou ve třiceti letech patrně už ani nedoufal. A teď ji nemíní propásnout.

V prvním přípravném utkání proti Písku nastoupil s číslem 12 a kapitánskou páskou na pravém křídle, ale pohyboval se po celé šíři hřiště. Svou prvotřídní levačku předvedl především, když byl míč v klidu. Co roh v jeho podání, to nebezpečná situace, po jednom z nich hlavičkoval stoper Šimon Gabriel do břevna. A povedl se i trestný kop, který gólman Jan Satrapa vytlačil oběma rukama nad břevno.

Tenhle Potočného kousek ocenili zmrzlí diváci uznalým potleskem.

Novice ve svém týmu pozorně sledoval ve chvílemi hustém sněžení samozřejmě i trenér Michal Bílek. A často jeho počínání nahlas komentoval.

„Dobrý náběh, Poty!“ kvitoval jeho pohyb za záda soupeřových obránců.

„Nevadí, pojď znovu,“ povzbudil Potočného, když se nechal jednou nachytat do ofsajdu. To však byla jedna z mála slabých chvilek temperamentního fotbalisty, který se svou povahou i typologií může Viktorii v boji o titul na jaře náramně hodit. Cítí to i příznivci, kteří se s ním po odchodu ze hřiště s nadšením fotili.

„Roman do toho vstoupil aktivně. Zahrával standardky, střílel na bránu, byl nebezpečný. Ukázal, že to je zajímavý typ hráče,“ okomentoval asistent trenéra Marek Bakoš jeho výkon.

Plzeň proti neškodnému třetiligovému soupeři protočila dvacet hráčů, každý poločas odehrála s jinou jedenáctkou. Celý zápas odchytal gólman Aleš Hruška, jednička Jindřich Staněk a záložník Lukáš Kalvach dostali kvůli lehčím zdravotním problémům volno.

„Těšili jsme se na to, až budeme zase s balonem, protože první část přípravy je hlavně kondiční,“ přiznal útočník Tomáš Chorý. „Nohy jsou těžké, máme dvoufázové tréninky, hodně běhání a posilovny... Ale všichni jsme se kousli,“ dodal se zadostiučiněním.

Nejspokojenější nicméně byl malý fanoušek s velkým kartónem, na který napsal žádost Jeanu-Davidu Beauguelovi o dres. Francouzský útočník si vzkazu o přestávce všiml a přání bez váhání vyplnil, šťastného kluka navíc pohladil po hlavě.

Plzeň si přenesla svou pohodu i do roku 2022.