Plzeň roztáhla ofenzivní křída. O místo zabojovali hráči na hraně

V mrazivém dopoledni přítomné alespoň trošku zahřívalo vykukující sluníčko. V tréninkovém areálu v Luční ulici, kde se chystá plzeňská Viktoria, přijela s favoritem změřit síly Příbram. Trenér Michal Bílek vyslal do utkání dvě jedenáctky, hráčům rozložil zátěž po 45 minutách, celé utkání odchytal pouze gólman Jindřich Staněk. Z početného kádru dostali volno lehce zraněný Lukáš Kalvach, do zápasů ještě nechodí rekonvalescenti Jan Kopic a Václav Míka. Vyřazený je i dlouhodobě zraněný Ondřej Pachlopník.

Západočeši svému středečnímu sokovi ukázali svaly. V první půli ještě Příbram držela krok, po přesném centru Matěje Hybše umístil balon do branky pouze hlavičkující Tomáš Chorý. Rozdíl mezi oběma týmy se projevil ve druhém dějství, kdy Viktoria vyslala na trávník druhou várku hráčů.

Po přestávce napadalo do příbramské sítě dalších pět „kusů“. Dvakrát se prosadil Miroslav Káčer, do střelecké listiny se zapsali ještě Jan Sýkora, Jhon Mosquera a Aleš Čermák. Závěrečná trefa ofenzivní desítky byla nejhezčím momentem utkání, Čermák vymetl krásným volejem téměř přesně šibenici. „Kluci mají za sebou těžké tréninky, v některých situacích to bylo malinko vidět. Měli jsme spousty dalších šancí, vyhráli jsme zaslouženě. Kluci si zahráli s chutí, byť v únavě, předvedli jsme kvalitu. Nikdo se nezranil, jsme spokojení,“ hodnotil utkání asistent trenéra Pavel Horváth.

Kádr se bude pravděpodobně brzy zužovat, každý hráč maximálně bojuje o svou pozici. „Ale nic razantního to u nás nebude, uvidíme hlavně podle zdravotního stavu hráčů,“ upozornil Horváth.

Proti Příbrami se ukázali ti, co jsou v Plzni na hraně. Matěj Hybš na sebe upozornil asistencí, přesto mohlo jít o jeho poslední zápas v plzeňském dresu. O levonohého beka se zajímají Teplice, ve hře může být i odchod do ciziny. „Mates trénuje pokaždé naplno. Šanci v přípravě dostává, bude záležet na výkonech,“ poznamenal Horváth.

Dvě branky dal Miroslav Káčer, který na podzim uprostřed pole nedostával prostor a rád by svou pozici zlepšil. „Jsem v Plzni, není to jednoduché, ale budu se snažit udělat všechno pro to se do sestavy dostat,“ uvedl slovenský záložník,

Na lajnách odehrála své party velmi slušně i ofenzivní křídla. Joel Kayamba motal obránce v prvním poločase, k nejaktivnějším hráčům zápasu patřil střídající Jan Sýkora, mezi střelce se zapsal i Jhon Mosquera. Už nyní je jasné, že na těchto postech bude mít trenér Bílek z čeho vybírat, od příštího týdne by měl být k dispozici i Kopic. „Kluci sami cítí, že je tam zdravá konkurence, pro nás jen dobře, máme tam spousty variant,“ dodal spokojený Horváth.

Bývalé parťáky za výkon ocenil i David Limberský, který sledoval zápas v teplé bundě mezi střídačkami. Po závěrečném hvizdu čile konverzoval s dlouholetým spoluhráčem Radimem Řezníkem, který i v přípravě vypadá velmi dobře, pohybem převyšoval mladší hráče.

Plzeň pokračuje přípravu v sobotu od 10.30 doma s Ústím nad Labem, v pondělí by tým měl odletět na soustředění do Španělska.

