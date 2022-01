Horváth: Na razantní zužování to v Plzni není. Co zamýšlí s Potočným?

Co říkáte na jasnou výhru?

„Kluci mají za sebou těžké tréninky, v některých situacích to bylo malinko vidět. Ale měli jsme spousty šancí a vyhráli jsme zaslouženě.“

Vyzdvihl byste nějakého hráče?

„Konkrétně asi úplně ne. Jak jsem říkal předtím, kluci toho mají dost, trénujeme tvrdě. Dneska odehráli každý jen poločas, zahráli si s chutí, byť jsou v nějaké únavě. Předvedli jsme určitou kvalitu, nikdo se nezranil, takže jsme spokojení.“

Na co je zaměřený druhý týden přípravy?

„Je tam hodně posilování, spíš větších objemů. K tomu tam máme i zápasy, které klukům trošku uleví v hlavě a s chutí si zahrají. Pořád je to ale teprve začátek přípravy.“

Těší vás, že se hráčům v zápasech daří a dáváte hodně gólů?

„Vždycky je lepší, když góly dáváte, dneska jsme měli i další šance, to je jedině dobře.“

Na první gól Tomáši Chorému nacentroval Matěj Hybš, který na podzim téměř nenastupoval. Udrží se v kádru?

„Mates trénuje pokaždé naplno, šanci v přípravných zápasech dostává, bude záležet na jeho výkonech.“

Kdy do zápasu naskočí Lukáš Kalvach a Jan Kopic, kteří mají zdravotní problémy?

„Co mám zprávy, tak u obou je to otázkou příštího týdne, kdy by se k nám měli připojit.“

Posílil vás Roman Potočný, který naskočil na kraji zálohy. Počítáte s ním i jako s alternativou do útoku, kde máte k dispozici pouze dvojici Chorý, Beauguel?

„Úplně asi ne, ale vzhledem k jeho fyzické dispozici by to možná varianta byla. Spíš je to pro nás varianta na kraj, nebo podhrot.“

Jak v přípravě vypadá Modou Ndiaye, který se k týmu vrátil po zranění?

„Jeho fotbal je nepříjemný, je to taková klasická šestka. Je po delším zranění, začíná, dostává příležitosti a uvidíme, jaké místo si vybojuje.“

Máte radost z výkonů krajních hráčů?

„Na téhle pozici je boj, máme tam spousty variant. Kluci to sami cítí, že tam panuje zdravá konkurence, pro nás je to jen dobře.“

Přemýšlíte nad zužováním kádru?

„Na razantní zužování to z nás úplně není, uvidíme hlavně podle zdravotního stavu jednotlivých hráčů.“