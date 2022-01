Spoluhráči od 7 let. Znovu, ale v zeleném. Klokani mají kolonii ze Sparty

Když se Daniel Mareček dozvěděl, že ho chtějí ze Slovácka zpět do Prahy přetáhnout Bohemians, věděl, koho se přeptat. Tohle číslo má v telefonu roky. „S Danem Köstlem se známe úplně odmalička, hráli jsme spolu od sedmi let ve Spartě. Zavolali jsme si a ptal jsem se, jak to tam chodí, jací jsou trenéři a co mě čeká,“ vypráví třiadvacetiletý záložník, jak se dostal do Vršovic.

Jeho fotbalová cesta je podobná desítkám ligových fotbalistů. Ve sparťanské mládeži sbíral úspěchy a tituly, hrál v mládežnických reprezentacích, jenže když došlo na přechod mezi dospělé, v napěchovaném letenském áčku nebylo místo. Následovala hostování a po několika letech ligová smlouva jinde.

Jen v Bohemians je podobných případů aktuálně sedm. Mareček se stoperem Danielem Köstlem se přímo ze hřiště znají i s gólmanem Hugem Janem Bačkovským, jenž v Ďolíčku dlouhodobě hostuje, o dva ročníky dřív v „rudém“ vyrůstali Jiří Bederka a Jan Vondra, o další kousek starší jsou Martin Nový (1993) a Daniel Krch (1992).

„Je to sranda, že spolu s Köstlíkem hrajeme od přípravky a pak se sejdeme v Bohemce,“ směje se Mareček. „Od některých už vím, co mám čekat. U ostatních se snažím všechno navnímat.“

Zelenobílá mládež takové množství hráčů rychle připravených pro ligu neprodukuje. Čelí mimo jiné obrovské konkurenci obou slavných „S“, která si pražské talenty stahují už do velmi mladých kategorií. Vedení v Ďolíčku si hodně slibuje od akademie ve Velvarech, ovšem produkce hráčů z pomezí středních a severních Čech je běh na dlouhou trať.

A tak se dorost Bohemians snaží už několik sezon dostat zpět mezi českou elitu a do A týmu posílá spíš jednotlivce než skupiny hráčů. V posledních letech třeba útočníka Matěje Koubka či záložníka Vojtěcha Nováka, aktuálně se kouči Luďku Klusáčkovi snaží ukázat i bek Denis Vala. Dalším mladíkům se hledá hostování ve druhé lize.

Podepisování někdejších talentů rivalů je tak cesta, jak poskládat konkurenceschopný ligový kádr. Takhle postupoval i bývalý trenér Martin Hašek, jenž k Botiči přivedl nejen své syny Martina s Filipem. A když mezi „klokany“ natáčel svůj pořad tehdy populární komik Kazma, v nadsázce z kabiny zaznělo i tohle: „Je nás tady polovina sparťanů a polovina slávistů.“

Po odchodu Michalů Šmída a Švece, kteří teď mentorují talenty ve slávistickém béčku, převážil sparťanský element. Zajistí vršovickému týmu klidné jaro? Bohemians jsou aktuálně dvanáctí – jen dva body od pozic, ze kterých hrozí pád do baráže. „Před námi je strašně moc zápasů. Když zvládneme první dva, můžeme se hned vyzdvihnout doprostřed tabulky a hrát v klidu. Záleží jen na nás, jaké si to uděláme,“ prohlašuje Mareček. Ty první dva zápasy budou zřejmě klíčové bitvy v Teplicích a se Zlínem v úvodních dvou ligových kolech.