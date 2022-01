Jurečka a Slovácko? Dohoda daleko. Chce nesmysl, tvrdí ředitel klubu

„Teď zůstávám na Slovácku, což beru jako dobrou zprávu. Budu dělat vše pro to, abych se víc probojoval do prvního týmu. Chtěla mě i Slavia, ale dopodrobna o tom nevím. Neřeším nic okolo, akorát by mě to rozhodilo. Nevím, jak je na tom Venca Jurečka, jestli tady bude nebo ne. Kdyby odešel, uvolnilo by se jedno místo na hrotu. Venca je víc náběhový, do sprintu. Ale moje situace by zůstala víceméně stejná. Prostě se chci prosadit, dávat góly. Cítím, že se v áčku zdokonaluju. Máme náročné kvalitní tréninky, zápasy. Kolem mě jsou dobří hráči, kteří mi pomáhají k lepším výkonům. Nesmíme nic vypustit, všechno se dělá na maximum. Pak je to znát i na hřišti. Je pro mě hodně důležité, abych si dodělal maturitu. Také rodiče na mě tlačí. Když to nevyjde na první pokus, snad se to povede na druhý.“