Ligové kluby žijí ve strachu z testů, další omezení diváků (zatím) ne

Fotbal je na špičkách. Panují reálné obavy, aby s přechodem na vládou nařízený režim pravidelných testů nepadala mužstva do karantén, což by mělo negativní dopad na přípravu před startem jarní části ligy. Nakažlivý omikron straší. „Věřím, že přípravy týmů to naruší co nejméně, zejména v kombinaci s tím, že je drtivá většina hráčů plně očkovaných,“ modlí se Dušan Svoboda, předseda LFA. Jedna dobrá zpráva? Snad definitivně je odvráceno další snížení počtu diváků na stadionech.

V hokejové extralize jsou momentálně v pětidenním karanténním módu čtyři mužstva, České Budějovice v něm setrvaly i po zákonné lhůtě. Úřadující šampion Třinec má dny bez zátěže za sebou a vrací se do plného provozu. Je pravděpodobné, že v dalších dnech „ulehnou“ i další týmy. Odkládají se zápasy, přesouvají se na jiné termíny.

Co fotbal? Žije v nejistotě. Ve strachu. Čeká se, jak mužstva zasáhne vládou nařízená povinnost pravidelného a opakovaného testování. Doteď bylo na klubech, jaký režim měly v přípravě nastavený. Třeba Sparta hráče pravidelně testovala, většina prvoligových celků nikoli. Zejména kvůli vysoké proočkovanosti.

Teď se ale věci mění. S vyšší kadencí testů a s šířením nakažlivějšího omikronu budou záchyty s vysokou pravděpodobností přibývat. Kluby se děsí, aby je hygiena neposílala do karantén. Tím by došlo k dramatickému narušení tréninkového procesu před začátkem jarní části FORTUNA:LIGY.

„Obava je samozřejmě na místě. Kluby se nemohou uzavřít do bublin. Hráči žijí civilní životy, všichni mají rodiny, jejich děti chodí do škol a školek, partnerky do práce. Nicméně věřím, že přípravy týmů to naruší co nejméně, zejména v kombinaci s tím, že je drtivá většina hráčů plně očkovaných,“ říká Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace řídící profesionální soutěže v tuzemsku.

Momentálně relativně v klidu jsou mužstva, která absolvují soustředění v teple. Slavia se do portugalského Algarve vypravila krátce po zahájení zimního bloku, Sparta odletěla do Španělska v neděli, i další týmy pobývají na jihu nebo se tam v brzké době chystají. Testovací povinnost se jich bude týkat až po návratu. Některé celky, třeba Plzeň nebo Mladá Boleslav, se rozhodly pro čistě tuzemskou přípravu. Dvěma kontrolním odběrům ze sliznice týdně se nevyhnou.

Jako v předchozích měsících mají klíčové slovo jednotlivé krajské hygieny, to ony budou rozhodovat o případné karanténě. Otázka zní: při kolika pozitivních nálezech v ní spočine celý tým. „Žádná hranice v tuto chvíli není stanovena. Místně příslušná hygienická stanice vyhodnotí další postup podle toho, zda se jednalo o pozitivní nález zachycený antigenním samotestem nebo testem PCR provedeným v laboratoři,“ vysvětluje Svoboda.

V pondělí se v klubech poprvé testovalo, významnější záchyty nikdo nehlásil. Vypadá to nadějně, jenže masivní rozjezd varianty omikron se očekává v dalších dnech a týdnech. Snad nebude platit sportovní rčení, že první vyhrání z kapsy vyhání.

Katastrofa (zatím) zažehnána, co kompenzace?

Na fotbal, a obecně celý sport v Česku, se v předchozích dnech valila ještě jedna smrtící lavina. V plánu ministerstva zdravotnictví bylo víc přiškrtit hromadné aktivity a snížit počty diváků v arénách oproti současné tisícovce. „Kvůli mutaci omikron navrhovalo ministerstvo zdravotnictví zpřísnění opatření maximální účasti na sto lidí a ještě za podmínky tří dávek očkování,“ líčí snahy resortu Petr Fousek, předseda FAČR.

Proto se pustil do rokování s představiteli Národní sportovní agentury a hrozící katastrofa byla naštěstí odvrácena. I nadále platí, že nepřekročitelnou hranicí je tisíc diváků na jednu sportovní akci. Dokonce se jedná o navýšení limitu.

„Pro kluby z F:L, pro které je vstupné ekonomicky podstatné, je to i tak likvidační. Předpokládám, že Slavia proti Fenerbahce nebo Sparta proti Partizanu by svá utkání vyprodaly, takhle budou v mnohamilionové ztrátě. Proto úzce spolupracujeme s NSA a pro ministerstvo zdravotnictví připravujeme návrh bezpečných podmínek, za kterých by mohla liga pokračovat s vyšší povolenou návštěvností,“ vysvětluje Fousek.

Jedna věc je stav budoucí, jenže vážné dopady na pokladny klubů měla řada měsíců v roce 2021. Namístě jsou kompenzace. A to i proto, že kluby zákonná pravidla respektují a dodržují. Za rok 2020 byly v rámci vládního programu částečně proplaceny na přelomu ledna a února.

„Uvědomujeme si závažnost aktuální situace, že sport dnes není hlavní prioritou pro vládní představitele, a jsme připraveni respektovat všechna opatření. Na druhé straně bychom ale rádi věděli, jak budou kompenzovány finanční ztráty, kterými zákazem vstupu diváků na stadiony profesionální sport dlouhodobě jednoznační trpí,“ ptá se Svoboda.

Další jednání na trase fotbal – NSA – ministerstvo zdravotnictví jsou nevyhnutelná.

Svoboda: Prioritou je zajištění přípravy „Ihned po jmenování nové vlády jsme oslovili nového ministra zdravotnictví a byli jsme odkázáni na paní hlavní hygieničku, se kterou jsme v kontaktu. Nyní je pro nás prioritou zajištění plnohodnotné sportovní přípravy všech týmů. Tady je třeba si uvědomit specifikum kolektivního profesionálního sportu, který se liší oproti běžným pracovním kolektivům. Při karanténě pro jeden tým je totiž ovlivněno i fungování jeho nejbližšího soupeře a potažmo regulérnost celé soutěže. Přitom většina hráčů je plně očkovaných, respektujeme pravidelná testování v klubech, akceptujeme všechna další nutná opatření a děláme maximum. Byli bychom rádi, kdyby tento náš dlouhodobý postoj byl zohledněn a jednotlivá utkání bylo možno sehrát a soutěže dokončit.“ Dušan Svoboda, předseda LFA