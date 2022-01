Hokej se po 46 dnech obrátil na vládu: Zkusíme do haly dostat víc lidí?

Brankář Sparty Matěj Machovský se ohlíží ke své bráně, do které dostal gól přes celé hřiště • Pavel Mazáč / Sport

Lukáš Pech proti "své" Spartě vstoupil do Klubu ligových střelců deníku Sport • Pavel Mazáč / Sport

Pokud se budou zpřísňovat covidová omezení, hokej může přijít i o aktuálních tisíc fanoušků, kteří smí do ochozů. Aspoň to bylo cítit z pohledu ministra zdravotnictví. Svaz se brání výroku majitele Pardubic Petra Dědka, že nic nedělá. Vydal prohlášení, že 10. ledna dal podnět, aby se návštěva posuzovala podle kapacity na stadionech. Což bylo ovšem 45 dní po vyhlášení nařízení.

Bez ohledu na kapacitu arény smí na hokej tisíc lidí. Tohle nařízení platí od 25. listopadu, ještě vláda Andreje Babiše s opatřením přišla kvůli rozšiřující se covidové mutaci delta. Počet lidí v ochozech je tak stejný pro malinkou halu, kde se hrají basketbal nebo volejbal a má kapacitu necelou tisícovku, i pro O2 arenu. Čísla nakažených od listopadu klesala i stoupala. Pravidla se nezměnila.

„Určitě si dovedu představit, že například účast diváků na hokeji a fotbale nejsou nezbytné věci,“ pronesl v rozhovoru pro Respekt ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. S nastupující vlnou omikronu se tak mluví i o dalším zpřísnění v návštěvnosti, které by mělo další dopad na ekonomiku extraligových klubů. Mluví se o tom, že by se všech akcí mohlo účastnit pouze sto lidí, což by znamenalo zavření tribun.

Hned den po vyhlášení stropu s tisícovkou lidí na stadionech mimořádně zasedalo představenstvo asociace profesionálních klubů (APK) a přineslo bleskovou informaci, že byl odsouhlasen následující postup: „Příprava dopisu na Vládu ČR a snaha domluvení schůzky s předsedou NSA p. Neusserem a nejvyššími představiteli ČSLH v nejbližší možné době, tak aby došlo k efektivní koordinaci dalšího postupu.“ Pak ale informace utichly. Od konce listopadu nic o akcích vedení hokeje nebo soutěže.

Podle ostrého výpadu pardubického majitele neměly zprávy ani kluby. Petr Dědek se nejdřív rozvášnil na svém twitterovém účtu, pak i v rozhovoru pro deník Sport: „Vyzívám představitele svazu, konkrétně prezidenta pana Krále, ať se současnou situací něco dělá. A pokud chce strkat hlavu do písku, má tři viceprezidenty Břízu, Zábranského a Pavlíka, ať pracují oni. Vždyť jde o celý sport a tohle neustále škrcení bude mít jednou velké následky.“

Tiskovkový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund ještě v úterý okamžitě odvětil, že svaz není nečinný, jedná. Včera pak hokejová centrála sestavila tiskovou zprávu, kde se píše o celém postupu svazu. Reakce na Dědkovu kritiku? Pravděpodobně.

„Vedení Českého hokeje se obrátilo na předsedu Národní sportovní agentury Filipa Neussera se žádostí o spolupráci při přehodnocení opatření, omezujícího účast diváků na sportovních akcích paušálním limitem. V dopise se vyslovilo pro vyzkoušené řešení, kdy byla účast omezena procentem z celkové kapacity arény, připomnělo další v úvahu připadající opatření jako sektorizaci a zdůraznilo dopady paušálního limitu na příjmy klubů, finanční bilanci a kompenzace,“ stojí v prohlášení.

„S návrhy Českého hokeje a názory klubů ve středu ředitel extraligy Josef Řezníček seznámil zástupce ministerstva zdravotnictví a doporučení regulovat počty diváků podle kapacity prostor předložil v pondělí 10. ledna 2022 při schůzce s vedením Národní sportovní agentury rovněž poradce generálního sekretáře Českého hokeje Milan Hnilička, který současně apeloval na navýšení počtu osob nezbytných pro organizaci utkání a přípravu kompenzačního programu pro kluby.“

Národní sportovní agentuře byl tedy podle vyjádření svazu návrh, aby se návštěvnost na stadionech posuzovala podle kapacit, oznámen 10. ledna. Tím pádem 46 dní od vyhlášení omezení Babišovou vládou a po patnácti odehraných kolech extraligy. Zmíněný dopis byl odeslán včera, 12. ledna.

Nyní dal tak svaz žádost o přezkoumání nastavených pravidel. „Vedení Českého hokeje je v pravidelném kontaktu nejen s vedením Národní sportovní agentury, ale i dalších institucí, přímá jednání proběhla v nedávné době mimo jiné se zástupci ministerstev zdravotnictví nebo ministerstva průmyslu a obchodu. Jednání jsou motivována snahou najít ve spolupráci se státem a sportovními ústředími cesty, které by umožnily pokračování profesionálního, amatérského a mládežnického hokeje i při nepříznivém vývoji epidemické situace v České republice,“ uvedl tiskový mluvčí Zikmund.