Špinaví proti špinavým. Po kauze Djokovič nevypadá dobře nikdo

Máme tu zhrzenou světovou jedničku, která se na sílu a takřka proti všem rozhodla bojovat o start na melbournském grandslamu. Někteří Djokovičovi vyčítají sobecké jednání, kterým poškodil tenis i turnaj. Ukázalo se, že si příliš neláme hlavu s ochranou ostatních před covidem, když už nakažený absolvoval 18. prosince rozhovor pro francouzský deník L´Equipe. Bledne i jeho obraz lidumila, který se snaží bojovat za druhé. Pět nocí strávil v detenčním Park Hotelu a nebyl schopný upozornit na krutost australské přistěhovalecké politiky a fakt, že někteří mladí lidé tam přebývají i devět let. Viděl a vidí jen sám sebe.

Máme tu Tennis Australia, australský tenisový svaz, který vzkázal tenistům a tenistkám, že prodělaný covid v posledních šesti měsících je důvodem pro udělení zdravotní výjimky, ačkoliv ho prokazatelně federální úřady předem informovaly, že tomu tak není. Tak moc si šéf Australian Open Craig Tiley přál vidět v pavouku Novaka Djokoviče, že se pustil do riskantní hry a podcenil reakci okolí. Poškodil tak i jiné, třeba deportovanou českou deblistku Renatu Voráčovou, která přišla australskou výpravou o statisíce korun a měla by zkusit je vymáhat.

A máme tu australskou vládu, která případ Djokovič změnila v politickou otázku, ačkoliv z praktického hlediska v podstatě neexistoval důvod, aby Srb nenastoupil. Djokovič je zdravý, prodělal nedávno covid, nepředstavoval zdravotní riziko pro zemi.

Nedělní soud již ale nerozhodoval o tom, zda Djokovič dostal zdravotní výjimku oprávněně a zda jsou pravidla pro její udílení jasná. Místo toho soudci řešili v podstatě iracionální argumentaci týmu ministra pro imigraci Alexe Hawka o tom, že tenistova přítomnost by znamenala nebezpečí pro dodržování řádu v zemi a zvýšení antivaxerských nálad. To je tak abstraktní pojem, že Djokovičovi právníci v podstatě bojovali s duchem. A těžko mohli vyhrát. Z pohledu žalobců šlo čistě právnicky o šikovný úskok, jenž se Djokovičovým příznivcům ale kouše těžko. Nebyli jsme si jistí, že bychom soud vyhráli na základě tvrdých faktů, tak řešme dojmy. Ty nám nikdo nevezme…

Nehrát v téhle kauze hlavní roli Novak Djokovič ale třeba takový Fabio Fognini, asi by po ní neštěkl ani pes. Australané chtěli stůj co stůj ukázat, že v jejich zemi neexistuje protekce pro privilegované a všem se měří stejně. Jenže se to zvrtlo zcela na druhou stranu a Srb pyká za to, že je známou postavou.

Po téhle kauze nevypadá dobře opravdu vůbec nikdo…