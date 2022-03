Problémy před MS: Mäki nepustí koronavirus, atlety trápí i střevní chřipka

Kristýna Mäki překvapila postupem do finále • Pavel Mazáč/sport

Mílařka Kristiina Mäki se nezúčastní halového mistrovství světa v Bělehradě. Finalistka olympijských her v Tokiu měla před středečním odletem na vrchol halové atletické sezony pozitivní test na koronavirus. Do Srbska s výpravou zatím kvůli zdravotním problémům nezamířila ani překážkářka Helena Jiranová.

Mäki v úterním rozhovoru pro deník.cz prozradila, že se covidem nakazili její partner Filip Sasínek i syn Kaapo. Sice se snažila izolovat, ale onemocněla rovněž.

„Podle nejčerstvějších informací se k výpravě nepřipojí, protože i ten retest byl pozitivní,“ řekla novinářům na letišti šéflékařka české reprezentace Karolína Velebová.

Jiranovou, která by měla reprezentovat na 60 metrů překážek, postihly střevní problémy. „Vypadá to, že se jedná o nějakou jednodenní střevní chřipku, které bohužel lítají po více lidech. Pokud vše dobře dopadne, tak snad odletí zítra, nejpozději v pátek. Uvidíme, jestli se z toho nějak dostane a bude schopná cestovat. Dneska by cestu určitě nezvládla,“ přiblížila Velebová.

Do Bělehradu tak dnes odletělo třináct z patnácti nominovaných atletů včetně českých rekordmanů Pavla Masláka, Tomáše Staňka a Petra Svobody.