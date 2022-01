Klokani škrtají, končí mazáci Le Giang s Vackem. Granečný zpět do Baníku

Až ve středu dopoledne vyrazí letadlo s týmem Bohemians směr Turecko, dvě velká jména budou na palubě chybět. Ve vršovickém týmu končí brankář Patrik Le Giang, jenž si půl roku před vypršením smlouvy hledá nové angažmá, a klub potvrdil i konec exreprezentačního záložníka Kamila Vacka. Do Ďolíčku definitivně nepřijde univerzál Denis Granečný, jenž se vrací do Baníku.

Chmurný začátek, chmurný konec. V červnu 2019 se měl Patrik Le Giang hlásit na startu letní přípravy Bohemians, jenže na první trénink do Uhříněvsi přijel s rukou v šátku. Slovenský gólman s vietnamskými kořeny krátce před nástupem do nového angažmá havaroval na dovolené v Indonésii a zlomil si klíční kost.

„Pravda, představoval jsem si to trochu jinak,“ říkal tenkrát do diktafonu. A rychle dodal: „Nebojte, brzy budu zpátky.“ Od začátku udivoval permanentně pozitivní myslí i nezvyklým stravovacím režimem: není výjimkou, že poprvé jí až ve tři odpoledne, takhle je na to zvyklý. A jeho speciální kávu s máslem zkoušeli i někteří spoluhráči.

Všechno tohle už je minulost, brankář s iniciály PLG z Bohemians po dvou a půl letech odchází. Půl roku před koncem smlouvy dostal souhlas najít si novou štaci, s „klokany“ už ani neodletí na soustředění do Turecka. Jeho bilance v zelenobílém? Padesát ligových zápasů a osmnáct čistých kont.

Podobný případ je Kamil Vacek, čtyřiatřicetiletý střední záložník s devíti reprezentačními starty. S fotbalem prošel kus světa a i on do Bohemians dorazil ještě v éře Martina Haška, předchůdce dnešního trenéra Luďka Klusáčka. Nejpovedenější časy v Ďolíčku zažil před dvěma lety, když si na jaře 2020 s Bohemians nečekaně zahrál finále tehdejší ligové skupiny o Evropu.

V této sezoně byl převážně náhradník, někdy musel rovnou na tribunu. A v zimě, půl roku před koncem smlouvy, slyšel: „Můžeš jít.“ Jeho odchod podle všeho není idylický. „I když naše dohoda v průběhu podzimu zněla jinak, na přelomu roku mě kontaktoval sportovní ředitel Držmíšek zprávou, že už nejsem součástí áčka. Že se mi prodlužuje dovolená a můžu si hledat nové angažmá,“ řekl před pár dny pro iDNES.cz.

Na soustředění do Turecka nevyrazí ani krajní obránce či záložník Denis Granečný. Minulý týden byl v Bohemians na testech, ovšem v Tipsport lize proti Dukle (1:0) a Jablonci (1:3) nepřesvědčil – a vrátil se do Baníku.

Smůlu má nový obránce Antonín Křapka: podle klubového webu Bohemians si přivodil svalové zranění a zůstává doma. Stejně jako mladí beci Radek Lehovec s Denisem Valou, kteří budou trénovat s béčkem. Soustředění se nebude týkat ani útočníků Pavla Osmančíka s Michaelem Ugwem, pro něž se hledá hostování.