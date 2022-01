Nové místo pro Plavšiče. Slavia z něj dělá beka za Oscara s Bořilem

Od ledna 2016, kdy přišel z Mladé Boleslavi, náleží tahle pozice ve Slavii téměř výhradně Janu Bořilovi. Od té doby se stal kapitánem mužstva, reprezentantem. Jenže od říjnového derby nehraje. Velké problémy s kolenem ohrožují jeho kariéru, neodjel ani sem do Lagosu se svým týmem na soustředění. Léčí se dál doma v Praze a doufá, že to snad přejde.

Jenže kouč Jindřich Trpišovský musí mezitím vymýšlet alternativy. Zatím má jen Oscara Dorleyho, mladého kvalitního univerzála, který ho ovšem v posledním podzimním utkání na Baníku silně namíchnul hloupým vyloučením a vyfasoval třízápasový trest. Chybět tedy bude v ligových utkáních s Karvinou a Slováckem a taky v pohárovém derby se Spartou.

I proto se tak moc snažila Slavia v zimě přivést z Mladé Boleslavi beka Davida Juráska. Jenže jednání se dosud nepodařila a nejspíš už ani nepodaří, nejdřív v létě. Majitel Středočechů sveřepě chrání kádr kouči Karlu Jarolímovi pro jarní část.

Takže Bořil mimo, a krátkodobě i Oscar. A Jurásek teď nevyjde. Takže ještě jinak.

Srdjan Plavšič…

Na první pohled bláznivý nápad má svůj původ už v průběhu uplynulého podzimu, už tehdy se v pár případech srbský křídelník na levém beku objevil. Třeba na konci října v utkání s Viktorií Plzeň nebo v tom posledním na Baníku.

A právě na soustředění v Lagosu se svůj plán Trpišovský a spol. snaží dotáhnout do konce. Ve čtvrtečním modelovém utkání kouč Plavšičovi svěřil v červenobílém týmu tuhle palčivou pozici. A dopadlo to nad očekávání. Aktivní Srb po individuální akci dal první gól, na druhý nacentroval Michaelu Krmenčíkovi, jeho tým vyhrál ve zkráceném šedesátiminutovém zápase 4:1.

„Teď hraju jiný post, než na který jsem zvyklý. Musím pomoct týmu, proto jsem tady, jsem rád za to, že mi to vyšlo,“ přijímá svou novou roli Plavšič.

Ne že by musel, ale sám ví, jak složitě se na podzim po svém velmi sledovaném příchodu do Slavie prosazoval na křídle, na svém přirozeném postu. V lize nastoupil za celou první část sezony v základu jen třikrát, naposledy na začátku listopadu proti Pardubicím, kdy ale střídal kvůli zranění už během první půle. Ve skupině Konferenční ligy ho do startovní jedenáctky vybrali trenéři pouze jednou. A skoro vždy byl jeho výkon matný, nevýrazný až slabý. Na štíru je i s produktivitou, zatím má jen dvě asistence z ligového utkání proti Teplicím a z poháru ve Velvarech.

Tímhle přesunem ovšem může dostat jeho působení v „sešívaném“ nový rozměr. Nadějnější. Ve zmiňovaném modelovém utkání se mu podařilo být ve statistikách a realizační tým měl radost i z jeho herního projevu. Klasicky mu vycházel jeho oblíbený driblink, díky technice dobře zvládá i kombinovat a od lajny mu lítají z levačky prudké centry. Jen je to diblík, který potřebuje zdokonalovat obranné souboje, ale v tomhle se trochu podobá Oscarovi.

Je celkem pravděpodobné, že právě Plavšič může na téhle pozici zahájit v sestavě červenobílých jarní část sezony. A třeba se nakopnout k většímu vytížení.

Varianty Slavie na levou stranu defenzivy

Jan Bořil (31 let)

bilance v sezoně

6 zápasů

0 gólů

2 asistence

Byl by stále první volbou, jenže v podstatě od začátku sezony ho provází vleklé zdravotní problémy. Zranění a únavu si přivezl z letního EURO, čímž absentoval zkraje ročníku, od říjnového derby ho trápí operované koleno a datum jeho návratu je neznámé. Tiše se mluví i o ohroženém zbytku kariéry.

Oscar Dorley (23 let)

bilance v sezoně

26 zápasů

1 gól

4 asistence

Při častých podzimních absencích Jana Bořila zastoupil post levého obránce jako jednička a vesměs si vedl velmi slušně. Jenže právě jeho výbuch v závěru podzimu na Baníku, červená karta kvůli níž bude stát ve třech soutěžních zápasech, nutí realizační tým silně přemýšlet nad dalšími alternativami.

Srdjan Plavšič (26 let)

Bilance v sezoně

19 zápasů

0 gólů

2 asistence

Na palčivé pozici se objevil jak střídající hráč například ve šlágru proti Viktorii Plzeň a taky při posledním podzimním duelu v Ostravě. Na jeho využití právě na této pozici se realizační tým zaměřuje právě na soustředění v Portugalsku, dobrým signálem byl povedený výkon ve čtvrtečním modelovém utkání.

Lukáš Masopust (28 let)

Bilance v sezoně

24 zápasů

2 góly

7 asistencí

Je možné si ho napsat víceméně kamkoliv, jeho univerzálnost je neuvěřitelná. Za Slavii jen nechytal a neobjevil se nijak znatelně ve středu zálohy, jinak si obšlápl už všechny posty ze všech stran. Na levém beku nastoupil na podzim proti Viktorii Plzeň, než se tam s ním protočil Srdjan Plavšič, a taky na Feyenoordu Rotterdam.

Kryštof Obadal (18 let)

bilance v sezoně

14 zápasů

3 góly

1 asistence

Ta nejmladší a zatím celkem vzdálená varianta. Kryštof Obadal po letním návratu ze Slovácka, kde strávil půl roku, nastupoval převážně za třetiligové béčko a párkrát i za ligový dorost. Odtud jsou uvedená statistická data. Trenér Jindřich Trpišovský si ho vytáhl na několik tréninků a taky na soustředění v portugalském Algarve.