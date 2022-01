Příhoda: Sudí z ciziny? Jde o peníze. Chceme větší zodpovědnost hlavních

Aktivní účast zahraničních rozhodčích během jarní části FORTUNA:LIGY je v řešení. Fotbalová asociace České republiky se poptává v bundeslize a polské lize. V první řadě jde především o finanční náročnost projektu. „Zjišťujeme podmínky a čekáme na zpětnou vazbu,“ potvrzuje Radek Příhoda, předseda komise rozhodčích. Pokud by se vše povedlo a tuzemské kluby by souhlasily, sudí z ciziny by byli nasazeni na derby Sparty se Slavií. V úvahu připadají i další exponovaná utkání.

Místo plánovaného soustředění v Turecku zůstali rozhodčí doma. Kvůli zdravotní situaci v Evropě nechtěli riskovat a radši podnikli třídenní kemp v Praze. V plánu byly fyzické testy (pět sudích neprošlo) a pravidlové semináře. Zapojilo se také sedm nových rozhodčích z ČFL a MSFL. Zatím se budou etablovat na úrovni druhé ligy. „Pokud budeme přesvědčení, že někdo z nich má ligovou úroveň, dostane na konci jara šanci v nejvyšší soutěži,“ říká Radek Příhoda.

Po skončení podzimu jste zmiňoval variantu, že by derby mezi Spartou a Slavií pískali sudí ze zahraničí. Došlo v tomto směru k posunu?

„Je to v běhu. Přes generálního sekretáře Michala Valtra jsme poptali bundesligu a polskou ligu. Čekáme na zpětnou vazbu, zjišťujeme podmínky, kolik by vše stálo peněz. Až se s tím seznámíme, pošlu to všem klubům. Nejenom Spartě a Slavii. Kdyby někdo z ligy projevil zájem o sudí z ciziny, snažili bychom se vyjít vstříc, ale musíme si uvědomit finanční stránku věci.“

Máte aspoň rámcovou představu?

„Nejsem schopný odpovědět. Teprve čekáme na vyčíslení.“

Spektrum zápasů řízené sudími z ciziny tedy může být širší? Nejde jen o derby?

„Platí, že čím méně zápasů vedených zahraničními rozhodčími, tím lépe. Naši sudí potřebují pískat těžká utkání, jinak se nezlepší. Vidím to na tři, maximálně čtyři zápasy za celou soutěž. Ale pokud nebudou mít kluby zájem, budeme věřit českým rozhodčím, že klíčová utkání zvládnou.“

Které zásadní věci jste na semináři probírali?

„Opakovali jsme si situace, které proběhly v podzimní části sezony. Kupříkladu pravidlo o hraní rukou, ale o tom se budeme bavit pořád. Probírali jsme i VAR a spolupráci na hrací ploše. Původní očekávání bylo, že VAR vyřeší sto procent momentů, ale to není možné. Jsou situace, které vždy budou rezonovat. A to v celé Evropě. Chceme, aby hlavní rozhodčí měl větší zodpovědnost a VAR do děje tolik nevstupoval. Také jsme si vyhodnotili data. Z podrobné analýzy jsme zjistili, že jsme v lize najeli na volnější metr posuzování zákroků, po čemž se volalo.“

V posouzení hry rukou došlo k nějakému posunu v pravidlech?

„Nikoliv. Od léta se snažíme držet jednotný metr. Někdo s našimi verdikty nemusí souhlasit. Stává se, že je to padesát na padesát, ale my to rozhodnout musíme. V zimním období jsme objeli osm ligových klubů, které dostávají tentýž výklad jako rozhodčí. Na mítinku se vždycky sešel celý tým s trenéry a sportovním úsekem. Diskutujeme o jednotlivých situacích a spoustu věcí jsme si vyjasnili.“

Na profesionální listinu přibylo sedm nových rozhodčích. Pokračuje trend zapojování mladých sudích?

„Ano, vybrali jsme si je v ČFL a MSFL. Budeme je chtít zapojit do druhé ligy. Pokud budeme přesvědčení, že někdo z nich má ligovou úroveň, dostane na konci jara šanci v nejvyšší soutěži. I kdybychom chtěli, tak je rovnou do první ligy strčit nemůžeme. Musíme je proškolit na spolupráci s VAR, je to proces, který trvá.“

Etická komise vynáší průběžně rozsudky nad rozhodčími. Stále platí, že vlastní iniciativu ohledně případného vyřazení vyvíjet nebudete?

„Je to tak. Čekáme na zprávy etické komise, což je myslím férové. Všechno čteme z médií, já nemám jiné informace.“

Během sezony vám arbitři z různých důvodů vypadávali, i kvůli trestům uděleným vaší komisí rozhodčích. Nemůžete se na jaře dostat do personální nouze?

„V minulosti nám stačilo šedesát rozhodčích, dnes jich máme šestasedmdesát, což je hrana. Ideální počet by byl třiaosmdesát. Nicméně to není o kvantitě, ale my potřebujeme hlavně kvalitu. Takže chceme mít rozhodčích spíš méně a postupně nabírat nové. Nemějte strach, obsadíme všechny zápasy profesionálních soutěží.“