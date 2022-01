Boleslav řeší kalamitu v kádru i Kadlece. Už se zapojí, tvrdí Jarolím

Podzimní návrat exsparťanského hráče na trávník po těžkém zranění kolene patří k největším příběhům aktuální sezony FORTUNA:LIGY. Kadlec se v zápase ukázal naposledy 5. prosince minulého roku, kdy odehrál poločas v Pardubicích (0:1).

Devětadvacetiletý útočník zatím chybí v přípravných zápasech, s týmem nepřijel ani v sobotu do Plzně. Už na konci roku vynechal dva poslední ligové duely podzimní části – na Slavii (0:2) a v Teplicích (1:0), včetně utkání v Luční nebyl k dispozici v dalších pěti přípravách na jarní finiš FORTUNA:LIGY.

„Byl nějakou dobu zraněný, nešlo o problém s kolenem. Ale nyní normálně trénuje, počítáme s ním,“ odpověděl na přímý dotaz Sportu František Mysliveček, sportovní manažer klubu. Duel v Plzni, kde působil ve sportovním úseku a v uplynulých deseti letech se tam podílel na nejúspěšnější éře klubu, sledoval pozorně z tribuny. Chce snad Boleslav uchránit Kadlece od zápasů ve zrádných zimních podmínkách? „To taky,“ reagoval Mysliveček.

Situaci okolo hráče, který patřil k největším fotbalovým talentům v Česku, ale jeho kariéru ve Spartě téměř ukončilo těžké zranění kolene, po výhře v Plzni rozvedl trenér Karel Jarolím.

„Plánujeme ho zapojit. Dořeší se administrativa, mělo by to být v pondělí,“ naznačil zkušený kouč, že klub s hráčem řeší podmínky smlouvy, pod níž by odehrál jaro. „Když to všechno klapne, měli bychom ho využít v dalších přípravách. Zbývá nám Dukla (středa 26. ledna), pokud se ten zápas bude vůbec hrát, vzhledem k tomu, jaká je situace, a zápas proti Drážďanům (pátek 28. ledna),“ doplnil kouč.

Jarolím se dotkl jiné podstatné věci, jakou aktuálně řeší středočeský celek. V Plzni mu chybělo celkem deset hráčů - Samuel Dancák, Michal Hlavatý, David Jurásek, Václav Kadlec, Dominik Mašek, David Píchal, Jiří Skalák, Vojtěch Stránský, Milan Škoda a David Šimek. „Zraněný je akorát Jurásek, zbytek má různé virózy, nebo covid,“ povzdychl si kouč.

V době, kdy se republikou šíří omikron, zákeřný virus vtrhl i do boleslavské šatny, stejně jako v nedávné době k hokejovým kolegům. „V pátek jsme měli v týmu dva pozitivní. Jinak kromě dvou lidí v týmu jsou všichni očkováni,“ dodal tiskový mluvčí klubu Jiří Koros.

Oslabená Boleslav zápas v Plzni přesto výsledkově zvládla. „V první řadě jsem rád, že jsme takové utkání odehráli. Při vší úctě ke druholigovým mužstvům, s nimiž jsme hráli v přípravě, tohle nás otestovalo víc. Je to jiný level,“ hodnotil spokojený Jarolím.

