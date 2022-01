Matějovský o gólech v derby, Kadlecovi i konci kariéry: Fotbal pořád miluju

Poslední zápas roku, poslední vítězství. Marek Matějovský postrčil Spartu k rekordní výhře v Silvestrovském derby: tým internacionálů nad 35 let smetl slávisty 11:4. Boleslavský záložník se na umělce v Edenu blýskl hattrickem a na další góly nahrál třeba svému exspoluhráči Davidu Lafatovi, jenž se trefil pětkrát. „Jsme rádi, že jsme se mohli trochu hejbnout. Jen škoda, že nemohlo přijít víc lidí. Snad jsme v poslední den roku potěšili aspoň fanoušky u televizí,“ vykládal nestárnoucí Matějovský. Před Vánoci mu bylo čtyřicet a v pondělí jde do další zimní přípravy. A pak? Promluvil i o své fotbalové budoucnosti.

Tři góly a suverénní vítězství. Máte za sebou krásný start fotbalové zimy, viďte?

„Já zahájil zimní přípravu už dva dny dozadu krásnými běhy.“ (usmívá se)

Takže jste měl oproti ostatním náskok.

„Byl jsem rád, že to na silvestra mohlo být i trochu s míčem. Samozřejmě člověk se musí nějak udržovat, aby stačil i mladíkům. Derby mi k tomu trošku pomohlo a zvedlo náladu.“

Zvedl vám náladu i hattrick?

„Ví se o mně, že moc gólů nedávám. Kluci mi říkali, ať víc střílím. Na silvestra mi to tam napadalo, ale všichni vědí, že žádný velký kanonýr ze mě nebude. Na to máme Lafiho.“ (směje se)

Silvestrovské derby: drtivá výhra Sparty 11:4, Lafata pět gólů. Veteráni s remízou

Jak se vám s Davidem Lafatou hraje?

„S ním se hraje vždycky skvěle. Chodím na Silvestrovské derby strašně rád, protože se pokaždé potkám se skvělými hráči z minulosti, všichni to jsou výborní fotbalisté. Pak je to na hřišti radost.“

Cítíte s jabloneckým záložníkem Tomášem Hübschmanem, jenž stejně jako vy ještě hraje ligu, na silvestra převahu?

„Aniž by to mělo znít nějak moc povýšeně, rozdíl by měl být trochu vidět. Ostatní kluci od nás čekali, že budeme trochu víc běhat, ale upřímně: člověk tady samozřejmě nejde naplno. Snažíme se to odehrát na pohodu a v klidu.“

Přiznejte, chce se vám ve čtyřiceti do zimní přípravy?

„Fotbal miluju, vášeň a láska k němu nevyprchá. Zimní dřina tak veselá není, ovšem všichni víme, že to k tomu patří. Když chcete ještě bojovat, musíte zimní dril podstupovat. Za ta léta vím, co mě čeká. Vím, že se na to určitě netěším, ale půjdu do toho, abych to odpracoval a byl nachystaný co nejlíp. Potom už je na trenérech, jakým stylem mě případně využijí nebo nevyužijí.“

Musíte se na zimní galeje správně nastavit v hlavě?

„Člověk prostě musí mít nějakou vůli, aby to podstoupil. Je pravda, že když jsem začínal, dovolená vypadala jinak než dneska. Když to jde, hýbu se, volných dnů moc není. Tenis, hokej, běhání... Takže z toho nikdy úplně nevypadnu. O to lehčí je potom naskočit do přípravy, i když s přibývajícími roky je to složitější. Věk nezastavíte.“

Jste rád, že jarní liga odstartuje už o prvním únorovém víkendu a příprava nebude tak dlouhá?

„Jasně. Je to pro mě takové jediné menší pozitivum, že by největší zimní dřiny nemuselo být tolik jako v minulých letech.“

Letošní zimní přípravu v Boleslavi absolvujete i s exreprezentačním útočníkem Václavem Kadlecem, jenž nedávno obnovil kariéru. Co na jeho comeback říkáte?

„Mám před ním obrovský respekt. S Vencou jsem byl v kontaktu i poté, co jsme nesdíleli jednu kabinu. Občas jsme si zavolali nebo napsali, konzultovali jsme to spolu. Říkal jsem mu, že když mu bude držet zdraví, může být znovu prospěšný. U něj je to čistě o tom, jestli mu bude fungovat tělo. To, že je skvělý fotbalista, vědí všichni.“

Během pauzy ze svého umu nic neztratil?

„Určitě ne. Je složité naskočit zpátky do fotbalového kolotoče poté, co měl tak dlouhou pauzu. Sám říká, že to není jednoduché, ale čím víc tréninků absolvuje, tím lépe.“

A co vy? Budete pokračovat i v příští sezoně, nebo bude jaro vaše konečná?

„Zatím jsem o tom vůbec nepřemýšlel. S trenéry a vedením jsme dohodnutí, že se vždycky domlouváme až ke konci sezony. Nejvíc bude záležet na zdraví a na tom, jestli vlastně bude nějaký zájem. Podle toho to vyhodnotíme a rozhodneme.“