Höjerův comeback, hrál po půl roce za Spartu. Bečka: Nezklamal, ale...

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Loni v létě přicházel s puncem velké posily. Dánský obránce Casper Höjer měl vyřešit dlouhodobý problém Sparty na levém kraji defenzivy, vydržel ovšem pouze necelé tři zápasy. Zranění nohy ho vyřadilo z akce už na konci července, do zápasového režimu se severský bek vrátil až v sobotu, kdy v přípravném utkání s Rostovem odehrál celý druhý poločas. „Nezklamal nás, ale potřebuje nabrat praxi,“ prohodil asistent trenéra Zdeněk Bečka.

Pro sebe typicky si zasoukal dres do trenýrek, prohodil pár slov se spoluhráči a vrhl se do akce. Obránce Casper Höjer v sobotu nastoupil do prvního utkání za Spartu od 28. července, kdy si v domácím odvetném souboji druhého předkola Ligy mistrů proti Rapidu ošklivě poranil lýtko.

„Určitě nezklamal. Potřebuje ještě nabrat zápasovou praxi, protože prakticky půl roku nehrál,“ hodnotil sparťanský asistent Zdeněk Bečka.

Höjer i v omezeném čase osvědčil své přednosti. Vynikající levá noha, přehled o hře, klid na míči. Po své straně několikrát vyslal do zajímavého úniku Ladislava Krejčího staršího, opakovaně si kličkou naváděl míč do středu a rozvíjel postupnou kombinaci.

„V modelovém utkání zvládl třicet minut, teď poločas. Chceme mu zátěž postupně dávkovat,“ prozradil Bečka.

Návrat dánského internacionála je pro Spartu velice důležitou zprávou. Podzimní část sezony totiž na levém kraji zadní linie končil Dávid Hancko, o něm se ale ví, že se mnohem lépe cítí na stoperské pozici. A další alternativa na levou stranu, tedy mladík Matěj Polidar, ve Španělsku léčí drobné šrámy…

„Uvidíme, jak to s Casperem půjde dál. Určitě jsme ale všichni rádi, že ho máme zpátky,“ podotkl Vrbův asistent.

Höjera Letenští získali v létě z Aarhusu za 700 tisíc eur, tedy zhruba 18 milionů korun. Pokud zůstane zdravý, mohl by v očekávané jarní bitvě o mistrovský titul sehrát důležitou úlohu. I proto, že díky své kopací technice představuje velkou zbraň při exekuci standardních situací.