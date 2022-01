Resort, který nosí štěstí. Bayern se tu chystal na triumf v LM. Slavia na titul?

S oblibou sem už více než osm let jezdí týmy z celé Evropy. Brzo v komplexu Cascade Wellness Resort ve středisku Lagos pochopili, že právě na téhle klientele si mohou vybudovat perfektní byznys. K těm mužstvům patří i Slavia.

Byla tu v lednu 2020, plánovala sem jet i před rokem, to ovšem zarazil otravný covid. Tak se vrátila až teď.

S radostí se tu pravidelně objevuje Leverkusen, Wolfsburg, Stuttgart, Lipsko, Hoffenheim, Salzburg, Aston Villa, Ajax, Zenit, Spartak i Lokomotiv Moskva a samozřejmě místní portugalská špička Porto, Benfica i Sporting. A ten seznam by byl ještě mnohem delší.

Zmíněná nizozemská reprezentace a Bayern to tu před lety pojaly spíš jako jednorázovku, ale úspěšnou.

Oranjes sem navezli celý výběr na přípravu před mistrovstvím světa v Brazílii 2014. Po sedmi dnech si odjeli pro bronz.

„Málo destinací se může pochlubit tím, že hostilo dva z nejlepších fotbalových týmů na světě současně,“ radoval se starosta regionu Algarve Desidério Silva, že kousek vedle pobývala ve stejné době i Anglie.

Na cestě za triumfem

Bayern se tu roztáhl na pár dní v srpnu 2020 po tom, co v osmifinále Ligy mistrů skolil Chelsea a celou soutěž pak kvůli covidu čekalo stěhování právě do Portugalska. Na hlavních lisabonských stadionech se dohrávalo čtvrtfinále, semifinále a finále. A mnichovský kolos se tu přichystal na triumfální jízdu.

„Je tu klid, máte čas plánovat, organizovat, fotbalová družstva tu od nás dostanou respekt k jejich soukromí. Pro nás jsou jako zákazníci, kteří nám důvěřují, a nám to zvedá image,“ zdůrazňovala Silvana Pombo, která dodnes v hotelu působí jako generální ředitelka.

Předně to, co mužstva ocení, je, že nemusí ani vytáhnout paty z komplexu. Mají tu kromě přepychového ubytování obrovský prostor, bazény, regeneraci, velkou posilovnu a hlavně dvě standardní fotbalová hřiště s opečovávanou přírodní trávou, kterou slávistům ještě těsně před tréninkem pro jistotu prošlapává místní správce.

Pak na pažit naběhne celý „sešívaný“ kádr i s Ubongem Ekpaiem, jehož po návratu domů čeká hned hostování v Baníku Ostrava výměnou za příchod Yiry Sora. Sice od pobřeží Atlantiku trochu fouká, což silně lomcuje i se vstupní brankou do tréninkového areálu, jinak je ale jasno, modrou oblohu prořezává slunce, ve stínu je asi patnáct stupňů.

Jediní, kdo chybí, jsou ti, co bojují s vleklými zraněními. David Hovorka, Ondřej Kúdela a Lukáš Provod jsou ještě zavření v posilovně, která je hned naproti hřištím. Hovorka a Kúdela se po několika minutách objeví a realizační tým jim chystá cvičení na dynamiku s přihrávkami. Všechno, zdá se, jedou bez úlev. Provod na strojích stráví celé dopoledne.

Zbytek má nácviky přihrávek a náběhů za obranu.

„Ivane, je to jako v zápase, zakončuj jako naostro. Ber to, že je to, jako když hraješ do bloku!“ pobízí asistent Jindřicha Trpišovského Jaroslav Köstl slovenského útočníka Ivana Schranze, aby při střelbě zrychlil.

Pálí to Srdjanu Plavšičovi, kterému v poslední době zvyšuje sebevědomí nejspíš i možnost, že se mu může otevřít cesta do základní sestavy. Byť přes netradiční pozici levého beka.

„Levá, pravá, hlava!“ hlásí zvesela spoluhráčům, že mu centr můžou dát kamkoliv, stejně to skoro vždycky uklidí do kasy.

Ještě cvičení na presink. Slávisté si smrsknou hřiště jen na půlku, hraje se klasicky jedenáct na jedenáct, takže je hlava na hlavě, noha na noze s tím, že mužstvo s míčem se snaží založit akci a dovést ji do zakončení. Na něm leží soupeř a jeho rozehrávku mu boří.

„Teď to dohraj! Dohraj to!“ volá Köstl na modrý tým, kterému se podařilo sebrat balon a veze soupeři v rozlišovácích gól.

Vlastní akademie

Kvůli těmhle scénám, jichž je každý rok v resortu plno, pomineme-li covidové přestávky, se hotel rozhodl sám pomáhat k rozvoji fotbalu. Před lety tu založili svou akademii, v letních měsících je přístupná dětem od pěti do patnácti let a vedou ji dva britští trenéři vybavení licencemi Football Association.

Na zimní přípravu ideální až luxusní prostředí. „Ani se nám pomalu nechce domů,“ hlásí celá výprava jednotně, když trénink končí.

Soustředění zabalí slávisté už dnes hned po posledním plánovaném modelovém utkání. K tréninku se po dvou dnech volna vrátí v Praze ve středu.