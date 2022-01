Sor o Olayinkovi i výběru klubu: Proti Slavii jsem chtěl běhat 50 za hodinu

Yira Sor je novou posilou Slavie • FOTO: archiv Yiry Sora Už v pátek představila Slavia Yiru Sora (21) jako svou pátou zimní posilu, o den později s nigerijským záložníkem zveřejnila na klubovém webu obsáhlý rozhovor. Vybíráme z něj ty nejzajímavější úryvky.

O zájmu české špičky „Když jsem se dozvěděl, že o mě má Slavia zájem, tak jsem o tom nemusel dvakrát přemýšlet. Je to můj vysněný tým, vždycky se mi líbilo, jakým stylem Slavia hraje. Je to klub s velkými úspěchy a historií. Je tu spousta skvělých hráčů, kteří hrají za své národní týmy a jsou známí na hodně místech. Vždycky, když jsem hrál proti Slavii, tak jsem chtěl běhat padesát kilometrů za hodinu. Hrát v Edenu byl vždycky můj sen. Teď se mi splnil.“ Nigerijec Yira Sor se stal posilou Slavie • Foto SK Slavia Praha

O setkání s Peterem Olayinkou „Peter Olayinka je samozřejmě jedním z důvodů, proč jsem si Slavii vybral a proč jsem tak rád, že jsem tady. Když jsem poprvé hrál proti Slavii, tak jsem se s ním potkal. Poradil mi a dokonce mi dal svůj dres. Řekl mi, ať tvrdě pracuji, vždycky makám naplno a jsem odhodlaný, protože jen tak se jednoho dne dostanu na vyšší úroveň. Mít příležitost hrát po boku takového kamaráda a mentora mi dělá radost. Těším se na to, až společně nastoupíme. On je hodně odhodlaný. Když vidím, jak hraje na hřišti, tak je hodně pracovitý. Vždycky se tlačí do šancí a vždycky chce splnit své úkoly. Je hodně dobrý hráč s míčem i bez něj. Je vždycky všude, v obraně i v útoku a snaží se pomoct týmu. Těším se, až se to od něj naučím.“ Yira Sor je novou posilou Slavie • Foto archiv Yiry Sora

O roce v Baníku „Podzimní část byla nejlepší, co si pamatuji. Dobré výkony, dobrá půlka sezony. Tvrdá práce se vyplatila. Nejlépe si ji budu pamatovat tak, že jsem se přesunul do Edenu. Jsem ve Slavii, což je hlavní. V posledním zápase jsme hráli proti Slavii, tak jsem se snažil ještě víc, protože jsem se jim chtěl ukázat. Chtěl jsem prostě udělat něco navíc. Když jsem šel na hřiště ve druhém poločase, tak po chvilce dostala Slavia červenou kartu a my chtěli její obranu dostat pod tlak. Pak přišla druhá červená karta, čehož se nám podařilo využít. Chtěli jsme vytvořit ještě větší tlak a nakonec to skončilo remízou.“ Yira Sor je po roce v Baníku slávistou • Foto Alexandr Satinský / MAFRA / Profimedia

O podzimní produktivitě „V Baníku Ostrava jsem sice hrál méně minut, ale vždycky, když jsem měl příležitost jít na hřiště, tak jsem tam pro tým nechal všechno. Pokaždé se snažím hodně běhat, driblovat kolem obránců a hledat příležitosti ke vstřelení gólu. Když nemůžu skórovat, tak asistuji (na podzim 3+5). Vždycky se snažím být týmovým hráčem, který tvrdě pracuje a vždycky si najde cestu. Říkali mi žolík, protože jsem se snažil tvořit, pronikat a udělat všechno, co můžu, abych měl i za krátký čas velký dopad na tým a výsledek. To se myslím vyplatilo. Myslím si, že podobné to bude i ve Slavii.“ Yira Sor v dresu Baníku Ostrava • Foto Profimedia.cz