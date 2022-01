Restart Vukadinoviče ve Zlíně. Ať ukáže, co řekl, vzkázal mu kouč

Vukadin Vukadinovič s velkou pravděpodobností v létě opustí Zlín. Zamíří do Sparty? • Jaroslav Legner / Sport

Vukadin Vukadinovič se vrátil do ZLína • Profimedia.cz

Už hrál, pomohl Tomáši Poznarovi ke gólu v přípravě proti Kroměříži (2:0). Záložník Vukadin Vukadinovič se vrátil do Zlína, kde se cítil v kariéře herně i lidsky nejlépe. Od klubu dostal smlouvu na rok a půl, ale místo v sestavě garantované rozhodně nemá. Byť mu nahrávají absence Reitera či Filla. „Řekl jsem mu, ať nezůstane u slov v novinách,“ prohlásil trenér Jan Jelínek.

Přání se mu splnilo. Vukadin Vukadinovič si při krátké zkoušce vybojoval ve Zlíně kontrakt. Šanci na jaře dostane. „Očekávám od něj tvrdou práci. Ať mi to, co řekl, ukáže na hřišti,“ vzkázal navrátilci kouč Jan Jelínek. Mazlit se s ním nebude. Zatím kvituje, jak dobře kondičně je rychlonohý Srb připravený. To ho až překvapilo.

Soustředění v Luhačovicích, zaměřené na fyzičku, Vukadinovič zvládl. Stejně jako sobotní duel s lídrem MSFL. „Myslel jsem, že na tom bude hůř. Možná je somatotyp, kterému stačí málo,“ zamýšlel se trenér jedenáctého celku FORTUNA:LIGY. „Ale budu na něj tvrdý, i co se týká bránění. S Kroměříží jakžtakž fungoval, ovšem představuju si větší kvalitu. Jako od všech, co byli na hřišti. Byli jsme strašně nepřesní,“ kritizoval výkon.

Bývalý sparťan Vukadinovič se chce v oblíbeném prostředí restartovat. Ukázat, že i po třicítce má co nabídnout. Nejen počtem náběhů za obranu. „Doufám, že přinese rychlost a že se prosadí brankami a asistencemi. Vypadlo nám moc krajních hráčů, je to pro něj příležitost,“ řekl Jelínek.

Parťáci jsou také zvědaví, jak se „Vuky“ po čtyřech letech předvede. „Když tady hrával, byl strašně dobrý a vysloužil si přestup do Sparty. Určitě nám může pomoct. Zatím je tady chvíli, uvidíme,“ reagoval talent David Tkáč.

Jestliže si ve Zlíně malovali, jak se marodi přes pauzu uzdraví, a tým bude na startu jarní části v plné síle, zůstane jen u přání. Útočník Lamin Jawo je pořád mimo, obnovuje si svalové zranění. „Za mě ještě nebyl pořádně zdravý,“ poznamenal Jelínek. „Snažíme se mu nějak pomoct, teď čekáme na výsledek magnetické rezonance,“ dodal. Další ofenzivní borec Youba Dramé doléčuje zlomeninu zánártní kůstky. Už běhá a začíná se zapojovat do tréninků s míčem. Další zdravotní neštěstí potkalo Rudolfa Reitera. Zkušené křídlo si natrhlo šlachu na chodidle, bude chybět dlouho.

Martinovi Fillovi se vrátil problém s kotníkem, podstoupil další podrobné vyšetření. „Furt není v pohodě. Léčba, kterou jsme dodrželi, nezabrala. Zkouší se jiná varianta. Je tam podezření na něco nedohojeného na kosti,“ povzdechl si kouč Fastavu.

I proto klub sáhl po Vukadinovičovi, jenž se po ukončení štace v Srbsku připravoval s béčkem. Na krajích ho trápí personální nouze. „Nemáme tak široký kádr. Jsme ve Zlíně, v nějakých ekonomických podmínkách. Nejsme Slavia nebo Plzeň. Ale nebudeme si stěžovat a plakat, to je strašně jednoduché. Musíme s tím bojovat, to je moje cesta. Máme kvalitní hráče,“ uvedl Jelínek.

V sobotu nenastoupil ani Gruzínec Vakho, po nemoci se připojí k mužstvu dnes. Blízko je i comeback Marka Hlinky, jenž je po plánovaném zákroku kolena.